Матиас Эсиха рассказывает о работе системного инженера в Haas F1

Матиас Эсиха ещё в детстве увлёкся Формулой 1, наблюдая по телевизору за выступлениями и победами Фернандо Алонсо, своего известного соотечественника. Спустя почти 20 лет после тех событий Матиас сам стал частью грандиозного мира автоспорта: сегодня он занимает должность системного инженера в команде Haas F1 и входит в состав гоночной бригады, сопровождая команду на большинстве этапов чемпионата мира.

В интервью изданию Diario AS 28-летний Матиас Эсиха подробно рассказал о своей работе. По его словам, современная машина Формулы 1 оснащена множеством сложных электрических и электронных систем, которые требуют постоянной калибровки и контроля. Инженеры отвечают за корректное функционирование всего этого оборудования.

«Мы — единственные специалисты, которые поддерживают связь с машиной не только на трассе, но и в гараже», — пояснил он. Помимо этого, инженерам приходится следить за надёжностью всех систем болида. Рабочий день во время уик-энда Гран При обычно занимает 12-13 часов, но на предсезонных тестах, например в Барселоне, Эсиха трудился по 17 часов в сутки в первые дни.

С учётом того, что календарь сезона включает 24 этапа, в команде действует система ротации инженеров. Обычно каждый инженер присутствует примерно на 15 гонках за сезон. В прошлом году Матиас провёл в командировках около 200 дней.

Переход на новый технический регламент в Формуле 1, по словам инженера, привёл к серьёзным изменениям в работе с машинами. Многие аспекты остались незаметными для зрителей, однако коллективу Haas приходится сталкиваться с немалыми трудностями, ведь крайне важно хорошо стартовать в новом сезоне. Несмотря на сложности, все проблемы решаемы.

Матиас также отметил, что в первый год после изменения регламента темпы модернизации остаются высокими. «В начале сезона разница между командами увеличивается, но затем со временем силы выравниваются. Важно сразу создать прочную основу для последующей доработки техники», — подчеркнул он.

В интервью Diario AS Матиас рассказал, как оказался в Формуле 1. По его признанию, изначально он не планировал работать именно в этом чемпионате. В университете он изучал телекоммуникационную инженерию, однако всегда хотел связать свою жизнь с автоспортом, не делая акцента на конкретной категории.

«Возможно, именно отсутствие цели попасть в Формулу 1 и помогло мне оказаться здесь», — считает он. Семья Матиаса всегда была связана с автомобилями: отец владел автосалоном, а сам он часто помогал ему. В детстве они вместе смотрели гонки по воскресеньям, что и стало для Матиаса одним из главных источников вдохновения.

Он вспоминает, как в восемь лет в Испании начался бум интереса к Формуле 1 благодаря успехам Алонсо. Его победы приносили Матиасу радость и гордость. Позже, оказавшись в паддоке в Абу-Даби, он даже сделал фото с кумиром. Поразительно, что спустя 20 лет Алонсо продолжает выступать в Формуле 1.

Однако, как признаётся инженер, его мечта — увидеть первую победу Haas. По мнению Матиаса, добиться победы крайне сложно, и многое зависит от того, насколько успешно команда сможет модернизировать болид в течение сезона. Он отмечает, что важнее не только начало чемпионата, но и результаты на его финише.

Матиас считает, что у Aston Martin есть большой потенциал, а Алонсо, несмотря на возраст — ему уже 44 года, способен выступать столько, сколько пожелает. По мнению инженера, Алонсо — особенный гонщик, который, возможно, добился бы большего при других обстоятельствах.