Маткапитал на отечественный автомобиль: как и при каких условиях предлагают использовать выплату

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением разрешить семьям использовать материнский капитал для покупки автомобилей отечественного производства. Об инициативе и предполагаемых условиях применения выплаты он рассказал ТАСС.

Согласно предложению Миронова, автомобиль, приобретённый на средства маткапитала, необходимо будет оформить в совместную собственность родителей и детей. В случае продажи машины в течение трёх лет использованные средства придётся вернуть государству.

Глава партии отметил, что «Справедливая Россия» уже не раз предлагала законопроекты, предусматривающие возможность такого использования материнского капитала. По его словам, многие семьи выступают за принятие соответствующего решения на федеральном уровне.

Как подчеркнул Миронов, в ряде регионов уже разрешено направлять местные выплаты на приобретение автомобилей. Депутат считает, что аналогичную возможность следует закрепить и для федерального маткапитала, однако использовать выплату предлагается только на покупку отечественных машин.

Миронов заявил, что семьи добиваются расширения возможностей материнского капитала не для проведения махинаций. По его мнению, государству следует предоставить им дополнительные меры поддержки для покупки автомобиля.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что приобретение автомобиля за счёт материнского капитала не соответствует первоначальной задумке программы. Он отметил, что маткапитал должен стать долгосрочным вложением в будущее семьи и ребёнка.

В России также действует программа «Семейный автомобиль». Участвовать в ней могут семьи с детьми, если они соответствуют установленным условиям. При этом автомобиль должен быть произведён в России и отвечать требованиям по стоимости и уровню локализации.

Автор: Андрей Сундуков

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