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Масса: Ferrari следует вернуться к прежним правилам

Фелипе Масса призвал Ferrari определить лидера в борьбе Хэмилтона и Леклера, напомнив об успешной стратегии команды в период выступлений с Кими Райкконеном.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.11.2026, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Фелипе Масса, комментируя конкуренцию Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в Ferrari, призвал команду вновь использовать принцип, при котором борьба между напарниками подчинена интересам Скудерии.

Фелипе Масса: «Команде нужен лидер – тот, кто двигает её вперёд и определяет отношения между пилотами.

Когда мы с Кими Райкконеном были напарниками в Ferrari, существовали четкие договоренности – до Гран При Бельгии в Спа нам разрешалось бороться между собой, но не в ущерб команде, а после Спа команда точно знала, на каком гонщике она на 100% сосредоточится. Именно тогда Ferrari и выиграла свои последние титулы.

Этот подход работал. Мы уважали друг друга, это приносило превосходные результаты. Думаю, сейчас в Ferrari тоже поняли, что нужно использовать похожую стратегию. Конечно, всегда хочется финишировать впереди напарника, но важно вместе работать на команду».

Источник

Фелипе Масса (16)Ferrari (1130)

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