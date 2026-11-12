Масса: Ferrari следует вернуться к прежним правилам

Фелипе Масса, комментируя конкуренцию Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в Ferrari, призвал команду вновь использовать принцип, при котором борьба между напарниками подчинена интересам Скудерии.

Фелипе Масса: «Команде нужен лидер – тот, кто двигает её вперёд и определяет отношения между пилотами.

Когда мы с Кими Райкконеном были напарниками в Ferrari, существовали четкие договоренности – до Гран При Бельгии в Спа нам разрешалось бороться между собой, но не в ущерб команде, а после Спа команда точно знала, на каком гонщике она на 100% сосредоточится. Именно тогда Ferrari и выиграла свои последние титулы.

Этот подход работал. Мы уважали друг друга, это приносило превосходные результаты. Думаю, сейчас в Ferrari тоже поняли, что нужно использовать похожую стратегию. Конечно, всегда хочется финишировать впереди напарника, но важно вместе работать на команду».