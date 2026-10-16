Масштабные рейды полиции по нелегальным авторазборкам показали размах эпидемии угонов и клонирования автомобилей

В ходе недельной полицейской операции, направленной против деятельности организованных преступных группировок, были задержаны сотни человек и изъято еще больше автомобилей. Некоторые из этих группировок содержали так называемые «разборки» и устанавливали на угнанные машины клонированные регистрационные номера.
К операции присоединились 32 полицейские службы при поддержке Home Office и National Police Chiefs’ Council (NPCC). Правоохранители провели действия по 100 ордерам, задержали 286 человек и изъяли 319 угнанных автомобилей. Их совокупная оценочная стоимость превысила £2.6 million.
Руководитель направления NPCC по борьбе с преступлениями, связанными с транспортными средствами, помощник начальника полиции Sarah Grahame заявила: “The results of the third Operation Alliances demonstrate what can be achieved when police forces and our partners work together, sharing intelligence and targeting our resources where they can have the greatest impact.”
Несмотря на недавний запуск нескольких полицейских подразделений, специализирующихся на борьбе с угонами, проблема остается масштабной. В 2025 году в DVLA сообщили почти о 55,000 угнанных автомобилях, хотя это число оказалось на 11 per cent меньше показателя 2024 года.
“Vehicle crime is not a low-level crime with minimal consequences,” — продолжила Grahame. “It affects people and communities every day and, as the range of arrests during this operation demonstrates, is often linked to other serious offending.”