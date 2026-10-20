В Остине автомобили Cadillac оформлены в ковбойском стиле

В дни домашнего уик-энда в Остине машины Cadillac F1 получат оформление в техасском стиле. Сегодня американская команда представила серию фотографий, посвящённых новому дизайну.

Фото: F1news.ru

Особая ливрея машин MAC-26 создана совместно с дизайнерами концерна General Motors. В её основе — стиль и мотивы, характерные для американского Запада.

Фото: F1news.ru

Поскольку спортивные результаты Cadillac пока не впечатляют, команде приходится привлекать внимание другими способами. Публика наверняка оценит сложные узоры, выполненные по мотивам традиционной ковбойской вышивки. Они украшают носовую часть машины, моторный кожух и боковые понтоны.