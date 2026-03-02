Сойдут ли машины Aston Martin в Мельбурне сразу после старта?

Команда Aston Martin столкнулась с серьёзными трудностями накануне этапа Формулы-1 в Мельбурне. На шасси AMR26, оснащённом силовой установкой Honda, были зафиксированы проблемы с надёжностью и опасная вибрация.

По имеющейся информации, масштабы неисправностей оказались столь значительными, что внутри коллектива обсуждался вариант пропуска гонки. Руководство рассматривало возможность не выходить на старт, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Однако подобное решение грозило бы нарушением Договора Согласия, регулирующего участие команд в чемпионате.

В итоге был найден компромиссный сценарий. Согласно ему, автомобили Aston Martin должны появиться на трассе в Мельбурне, пройти квалификацию и показать результат в пределах 107% от времени лидера. После этого обе машины могут сойти с дистанции в самом начале гонки, так как вероятность доехать до финиша оценивается как крайне низкая.

Такой подход негативно сказывается на имидже команды, однако позволяет выиграть время для решения технических проблем. Ожидается, что инженеры Aston Martin и специалисты Honda предпримут все возможные меры, чтобы выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями.