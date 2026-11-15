Автомобиль простоит всю зиму: что делать с аккумулятором и топливным баком и чем опасен чехол

Неподготовленная к зимней стоянке машина может столкнуться с проблемами аккумулятора, кузова и подвески. О том, как сохранить автомобиль во время длительного простоя, «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

По словам специалиста, начинать подготовку следует с аккумулятора. Если автомобиль эксплуатируется редко — например, раз в две недели, — на период простоя можно отсоединить минусовую клемму. Это позволит отключить большую часть потребителей энергии. Когда поездки не планируются всю зиму, аккумулятор рекомендуется снять и хранить отдельно.

Не стоит надолго оставлять машину с почти пустым топливным баком, отметил эксперт. Из-за перепадов температуры внутри может скапливаться влага. При небольшом количестве топлива на стенках бака со временем появляется конденсат, который при отрицательной температуре замерзает.

Перед длительным зимним хранением Ерицян рекомендовал заполнить бак примерно на 90%. Такой объем, по его словам, уменьшает вероятность образования конденсата и сохраняет место для расширения топлива.

Типичной ошибкой автовладельцев эксперт назвал использование чехла при длительной стоянке автомобиля на улице. Под отдельными чехлами может образоваться парниковый эффект: влага от земли не испаряется, а оседает на кузове. Постоянная сырость, в свою очередь, способствует коррозии арок, порогов и поврежденных участков лакокрасочного покрытия, пояснил специалист.

«Поэтому, если зимой автомобиль хранится на открытом воздухе, то его лучше оставлять без чехла, периодически сметая снежную шапку с поверхности», — отметил Ашот Ерицян.

Для продолжительной стоянки зимой автоэксперт посоветовал подобрать ровное место. Это поможет избежать дополнительных расходов. Если одна сторона автомобиля находится на возвышенности — например, на бордюре или снежном валу, — нагрузка на подвеску распределяется неравномерно. По словам Ерицяна, при износе ее деталей это способно привести к проблемам.

Ранее Ашот Ерицян рассказал о расходах на подготовку автомобиля к зиме без приобретения новых шин. Эксперт отметил, что затраты могут вырасти при необходимости заменить аккумулятор или отремонтировать подвеску.

Автор: Иван Бахарев