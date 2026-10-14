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Maserati не появилась на Парижском автосалоне, но в декабре раскроет планы на будущее

Maserati представит в декабре в Модене план развития бренда, концепт нового Levante и будущую интерпретацию Quattroporte для возвращения в сегмент E-SUV.
РедакцияР
Редакция
14.10.2026, 14:10·2 мин
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Фото: autoexpress

Генеральный директор Stellantis Antonio Filosa вновь подтвердил приверженность группы бренду Maserati, который заметно отсутствовал на проходившем в этом году Парижском автосалоне. В беседе с журналистами он заявил: “Maserati will be presented in December, in Modena. It won’t just be about slides, but a real plan that will secure the future for our beloved luxury brand.”

Будущее итальянского производителя в составе Stellantis в последнее время вызывает пристальное внимание. Продажи актуальных моделей за последние несколько лет резко сократились: ставка на электрические силовые установки и одновременный отказ от моделей с V8 не нашли поддержки у покупателей. В ответ Filosa добавил: “Maserati needs product, Maserati needs technology, and these will be extensively presented in Modena in December.”

Центральным элементом новой продуктовой стратегии станет первая презентация концепта, который предвосхитит замену Levante. Этот снятый с производства SUV конкурировал с такими моделями, как Porsche Cayenne, BMW X5 и Mercedes GLE.

Генеральный директор Maserati Santo Ficili подтвердил: “A new concept car will be presented. Let me call it Levante, just to say that we are coming back to the E SUV segment.”

При этом Levante может существенно повлиять на продажи, однако дух бренда по-прежнему связан с более традиционными сегментами. Один из них будет представлен новой интерпретацией культовой Quattroporte.

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