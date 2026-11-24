Команда Prema Racing, выступающая в Формуле 3, объявила о подписании контракта с 18-летним Мартином Молнаром на 2027 год. Для венгерского гонщика этот сезон станет дебютным в молодёжной серии. При этом Молнар уже успел поработать с командой и опробовать машину Формулы 3 на октябрьских тестах в Барселоне и Хересе.

В 2026-м Молнар выступал в британской Формуле 3. Он одержал две победы, десять раз финишировал на подиуме и занял третье место в личном зачёте.

Мартин Молнар: «Я очень рад дебютировать в Формуле 3 в составе Prema Racing. Я уже поработал с командой на тестах после завершения сезона, и впечатления остались очень хорошие. Здесь все работают очень профессионально и отлично подготовлены. Именно этого и ждёшь от команды, которая выиграла столько титулов.

Мне очень понравилось пилотировать машину Формулы 3, и я с нетерпением жду возможности впервые провести полноценный гоночный уик-энд. Формат таких уик-эндов совершенно не похож на то, к чему я привык раньше. Атмосфера тоже будет совсем другой, ведь мы будем выступать вместе с Формулой 1. С нетерпением жду начала работы».