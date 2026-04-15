Мартин Брандл: «Ситуация с Aston Martin — настоящий кошмар»

В сезоне 2026 года команда Aston Martin столкнулась с серьёзными трудностями, несмотря на ожидания значительного прогресса. После трех проведённых этапов коллектив занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

Комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл высказал мнение, что текущий сезон не принесет Aston Martin желаемого перелома ситуации. По его словам, команда испытывает серьёзный дефицит как скорости, так и надёжности, что заметно отражается на результатах.

Мартин Брандл отметил: «Ситуация с Aston Martin – это кошмар, как ни посмотри. Машине не хватает и скорости, и надежности, она далеко позади. В условиях плотного календаря и ограничений на расходы они не смогут ничего изменить до конца сезона. Это почти невозможно.»

Эксперт также подчеркнул, что Honda предстоит подобрать верных специалистов и определить верное направление для развития. Он добавил: «В этом году всё равно ничего не улучшится. Это кошмар, и нам остаётся просто наблюдать за его развитием. Конечно, они в какой-то степени улучшат свои результаты, но по сравнению с другими командами они словно из другой категории».