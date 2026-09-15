Бывший гонщик Формулы 1 и комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Испании…

Новая трасса в Мадриде получила несколько интересных элементов, включая затяжной бэнкинг 12-го поворота и сложные скоростные секции между стенами и барьерами. Однако всё время сохранялось ощущение незавершённости. Из-за неблагоприятной погоды строительство серьёзно отставало от графика. Кроме того, организаторам пришлось учитывать, что временная трасса расположена рядом с международным аэропортом и окружает выставочный центр.

Пит-лейн и паддок оказались чрезмерно большими, что существенно усложняло логистику. Но ещё важнее другое: конфигурация трассы практически не располагала к обгонам. Гонщикам оставалось либо идти на серьёзный риск, либо ждать ошибки соперника. Обгонять на Мадринге легче, чем в Монако, но ненамного. Из-за большой длины пит-лейн остановка в боксах в гоночном режиме занимала 25 секунд.

При этом пит-стоп во время режима реальной или виртуальной машины безопасности давал заметное преимущество. В режиме VSC экономия могла доходить до 12 секунд. Именно этот фактор в итоге определил победителя.

Из-за недостатка информации, особенно у Ландо Норриса, потерявшего много времени из-за технических проблем, а также у гонщиков, попавших в аварии, на стартовой решётке были представлены все три доступных состава резины.

С первого ряда гонку начинали Ландо Норрис, накануне показавший потрясающий круг в квалификации, и Кими Антонелли. Оба выбрали Medium. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон стартовали следом на Soft, тогда как многие другие соперники предпочли Hard.

Норрис уверенно начал гонку и агрессивно закрыл траекторию Антонелли. Молодой итальянец не успел достаточно замедлиться, срезал первые шиканы и выехал в зону безопасности.

Антонелли должен был вернуть позицию Норрису. Однако Ферстаппен правильно оценил ситуацию и благодаря скорости, хитрости и шинам Soft не позволил итальянцу просто отдать место Норрису, одновременно завоевав вторую позицию для себя. В этой суматохе Ферстаппен также срезал шикану. Позже он объяснил, что сделал это, избегая столкновения с Хэмилтоном.

Стюарды решили, что Ферстаппен получил несправедливое преимущество. К большому неудовольствию Макса, команда попросила его пропустить Льюиса, а затем и Антонелли. Вероятно, именно это лишило Макса победы.

Сейчас Антонелли явно сопутствует удача. Впрочем, нельзя не отметить его скорость и стабильность, благодаря которым он умеет пользоваться подобными возможностями. На 14-м круге итальянец получил ещё один шанс.

Норрис уверенно возглавлял гонку, когда Лэнс Стролл потерял машину при торможении и застрял в одной из немногих зон безопасности. Было очевидно, что для его эвакуации объявят режим виртуальной машины безопасности (VSC).

Норрис быстро приближался к въезду на пит-лейн, однако команда не стала вызывать его в боксы, поскольку не была уверена в скором введении режима VSC. С учётом сложностей с обгонами даже более медленных машин обычный пит-стоп в тот момент не входил в планы.

Когда директор гонки объявил режим VSC, Норрис уже проехал въезд на пит-лейн. Его преимущество составляло четыре секунды, и Mercedes хватило этого времени, чтобы среагировать и вызвать Кими. Если бы Ландо не находился в настолько выгодном положении…

В Ferrari решили оставить Леклера на трассе: он использовал Hard, а ранняя остановка разрушила бы его стратегию. Однако пострадавшие машины в течение уик-энда убирали настолько медленно, что у Норриса ещё оставался шанс провести пит-стоп в режиме VSC на следующем круге.

К сожалению для Ландо, сигнал о возобновлении гонки прозвучал, когда до въезда на пит-лейн оставалось два поворота. К моменту его заезда в боксы главные соперники уже двигались по трассе на полной скорости. Кроме того, в McLaren допустили заминку на пит-стопе: Норрис провёл там семь секунд вместо обычных двух.

Тем не менее Ландо не опустил руки и начал преследование Ферстаппена и Антонелли.

Леклер оставался лидером до 48-го круга, когда заехал в боксы для замены изношенного стартового комплекта Hard. Если этот отрезок кажется длинным, стоит вспомнить Пьера Гасли, который проехал 55 из 57 кругов гонки на одном комплекте.

После этого Антонелли возглавил гонку, Ферстаппен продолжил активно атаковать, а Норрис стал их догонять. Вскоре три лидера ехали плотной группой. Обгонов не произошло. Теперь Антонелли возглавляет личный зачёт, опережая ближайшего соперника — своего напарника Джорджа Расселла — на 81 очко. Это уже пятая гонка подряд, в которой 20-летний итальянец увеличивает своё преимущество.

Расселл за рулём второй машины Mercedes также был быстр и сумел догнать Леклера, но финишировал только пятым. У Джорджа по-прежнему ничего не складывается: в этом сезоне ему пока не везёт.

У Хэмилтона из Ferrari в начале гонки возникли проблемы с тормозами. Впервые с прошлогоднего Гран При Бразилии он не смог добраться до финиша. Лиам Лоусон, заменявший травмированного Айзека Хаджара, принёс Red Bull ещё восемь очков, заняв шестое место. Это дополнило 18 очков Ферстаппена за вторую позицию — и всё на машине, которая не была второй по скорости.

После гонки Антонелли и Ферстаппен проявили великодушие и признали: без режима VSC Норрис уверенно выиграл бы гонку. Должен ли гонщик проигрывать из-за ошибки другого пилота или технической неисправности его машины?

На протяжении долгого сезона и даже карьеры всё возвращается на круги своя. Но воскресная гонка выглядела как настоящий грабёж.

В некоторых гоночных сериях пит-лейн временно закрывают, оставляя исключения только для экстренных случаев. Однако такое решение может привести к путанице и всё равно не гарантирует равных условий для всех.

Одним из вариантов могло бы стать правило, согласно которому режим VSC должен сохраняться как минимум на протяжении одного полного круга для всех участников. Это сделало бы ситуацию более справедливой. Правда, такое решение отнимало бы время у гонки на полной скорости, которую хотят видеть зрители.

Надеюсь и жду, что к следующему году на Мадринге изменят конфигурацию, чтобы улучшить возможности для обгонов, компактнее организуют пространство за кулисами и усовершенствуют навигацию. У этой трассы есть всё необходимое, чтобы играть более значимую роль в сезоне Формулы 1.