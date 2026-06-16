Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Барселоны

Известный эксперт и экс-пилот Формулы 1, а ныне комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл подвёл итоги прошедшего Гран При Барселоны, отметив ключевые моменты и героев гоночного уик-энда.

Мартин Брандл поздравил Льюиса Хэмилтона и всю команду Ferrari с уверенной победой на трассе в Барселоне. По его мнению, наблюдать за достижениями таких спортсменов, как Ален Прост, Найджел Мэнселл, Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель и теперь Льюис Хэмилтон, выступающих за легендарный коллектив Ferrari, — всегда особое удовольствие. Брандл подчеркнул, что огорчен тем, что Айртон Сенна так и не получил возможности выступить за итальянскую команду.

Ferrari, по словам специалиста, всегда занимала особое место в истории Формулы 1 — благодаря своим ярким победам, эмоциональным триумфам, а также периодам неудач и кризисов. Эта команда, уверен Брандл, остается настоящей загадкой чемпионата.

Основным фактором уик-энда снова стала работа с шинами. Температура асфальта превышала отметку в 50 градусов, что на этой конфигурации трассы с длинными быстрыми поворотами и короткими прямыми приводило к сильному нагреву резины.

В этом году Pirelli привезла на этап составы шин на шаг мягче прошлогодних, а уменьшенная прижимная сила способствовала большему скольжению и перегреву колес. Это привело к интересному тактическому раскладу: пилоты могли выбирать между двумя пит-стопами при спокойной гонке и тремя — при агрессивной тактике.

Джордж Расселл показал отличную форму на протяжении уик-энда, уверенно контролируя машину и не перегревая шины. Он завоевал поул, однако Льюис Хэмилтон смог квалифицироваться вторым, опередив второго пилота Mercedes.

Брандл отметил, что времена значительного преимущества Ferrari на старте позади. Сейчас Mercedes и McLaren догнали своих конкурентов, а пилоты Red Bull, такие как Ферстаппен и Хаджар, способны преподнести сюрпризы — примером тому Гран При Монако и Испании.

Поскольку судьба гонки определялась износом шин и стратегией, пилоты не предпринимали излишних рисков на первых поворотах.

Первым среди лидеров на пит-стоп отправился Хэмилтон на 11-м круге, чтобы вернуть стартовый комплект Soft. Вслед за ним Mercedes оперативно позвала Расселла, чтобы удержать позиции, хотя сам Джордж был не согласен и полагал, что мог бы остаться на трассе дольше, придерживаясь своей тактики двух остановок.

Ландо Норрис сменил резину на 13-м круге, Оскар Пиастри и Антонелли — на 14-м. Этот шаг обеспечил им небольшой, но важный запас по износу шин на фоне Mercedes.

Радиопереговоры Mercedes указывали, что команда больше всего опасалась конкуренции именно со стороны Норриса, нежели от альтернативной стратегии Хэмилтона.

Во второй половине гонки Антонелли имел темп, чтобы догнать Расселла, однако реальной возможности для обгона не возникло. По мнению Брандла, Джорджу предстоит поработать над этим аспектом, если он рассчитывает на титул. Тем не менее, Расселл оставался лидером на двух своих отрезках.

Норрис большую часть гонки держался в первой тройке, но не сумел побороться за лидерство. Пиастри уступал по скорости и финишировал пятым, проиграв победителю 58 секунд.

Второй пит-стоп Хэмилтон провёл на 27-м круге, получив комплект Hard. В этот момент он стал серьёзной угрозой для Mercedes, особенно после появления режима виртуального автомобиля безопасности на 40-м круге из-за эвакуации машины Алонсо.

Данная ситуация оказалась идеальной для Ferrari и Хэмилтона: соперники ехали медленно, а пит-стоп в условиях VSC стоил всего 12 секунд вместо обычных 22. Благодаря этому Льюис сохранил лидерство даже после третьей остановки.

Режим виртуального автомобиля безопасности завершился ровно в тот момент, когда Хэмилтон возвращался на трассу, что позволило ему одержать первую победу за рулём Ferrari, опередив ближайшего преследователя на 19 секунд.

Вопрос о том, удалось бы Хэмилтону победить без режима VSC, остаётся открытым. Ему пришлось бы опережать Норриса и двух гонщиков Mercedes, однако Брандл убежден, что по темпу и состоянию шин Льюис всё равно бы выиграл.

За несколько кругов до финиша Антонелли смог обогнать Расселла, но вскоре его машина остановилась, и он был вынужден сойти за четыре круга до конца. После этого преимущество Антонелли в чемпионате над Хэмилтоном сократилось до 41 очка, а над Расселлом — до 50, что уже не кажется столь незыблемым.

Антонелли по ходу гонки балансировал на грани получения штрафа за пределы трассы и в итоге был наказан пятисекундным штрафом после финиша.

Через круг после схода Антонелли Ferrari Леклера также остановилась. Теперь ему предстоит показать достойные результаты в Австрии и Сильверстоуне, чтобы вернуть утраченные позиции, поскольку Хэмилтон становится явным лидером в команде.

На трибунах автодрома в день гонки присутствовало 125 000 зрителей, но для испанских поклонников этап сложился разочаровывающе: Карлос Сайнс на Williams стал лишь 12-м, уступив лидеру два круга, а Фернандо Алонсо не доехал до финиша.

Франко Колапинто получил 10-секундный штраф за недостаточное снижение скорости в зоне жёлтых флагов и откатился на 10-е место. Его напарник по Alpine Пьер Гасли финишировал седьмым; напомним, что его третье место в Монако было восстановлено после апелляции, а штрафы за превышение скорости отменены.

Ситуация с техническим контролем привела к путанице: выяснилось, что одна из временных петель на пит-лейн в Монако была короче необходимого на 77 сантиметров, из-за чего фиксировались нарушения скорости до 60,1 км/ч при лимите 60 км/ч.

Команды заранее обратились к FIA с этим вопросом ещё на первой тренировке, некоторые отрегулировали ограничители скорости самостоятельно. Брандл считает удивительным, что судьи не были официально проинформированы о проблеме, однако уверен, что из этого инцидента будут сделаны выводы.

Подводя итог, Мартин Брандл отметил, что с гордостью наблюдал за тремя британскими флагами на подиуме, где стояли Хэмилтон, Расселл и Норрис.

Льюис Хэмилтон стал самым возрастным победителем гонки Формулы 1 с 1970 года, когда Джек Брэбэм одержал победу в возрасте 41 года. С момента первой победы Хэмилтона за McLaren в 2007 году прошло уже 19 лет, что свидетельствует о его исключительной мотивации и стойкости.

Брандл уверен, что Ferrari, McLaren и Mercedes продолжат работу над машинами, а впереди поклонников Формулы 1 ждет захватывающий и непредсказуемый сезон.