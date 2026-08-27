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Марк Уэббер отмечает 50-летний юбилей!

Марк Уэббер отметил 50-летие и рассказал о 35 годах в автоспорте, работе наставником и сложном пути Оскара Пиастри в подкасте Straight Talk и наставничестве.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.08.2026, 09:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Марк Уэббер сегодня празднует пятидесятилетний юбилей. 35 лет его жизни связаны с автоспортом: сначала он выступал сам, а затем начал помогать молодым гонщикам в качестве менеджера и наставника.

Одним из клиентов Уэббера стал Оскар Пиастри. Вместе они прошли непростой путь и смогли достичь поставленной цели. В подкасте Straight Talk Марк рассказал о специфике своей работы.

Марк Уэббер: «Первые два-три года карьеры — самые сложные, но в большинстве видов спорта, если ты смог провести их на действительно высоком уровне, это не упростит дальнейшую задачу, но позволит пробиться вперед.

Мне всегда были интересны люди, сделавшие долгую успешную карьеру. Это многое говорит об их профессионализме, дисциплине и успехе. Я наблюдал за карьерой Шумахера, Феттеля, Хэмилтона, за Лэнсом Армстронгом в велоспорте, за Марией Шараповой в теннисе. Феноменальная женщина. У неё были свои скандалы, но невероятно, как она ко всему подходит. В роли наставника вы должны уметь переварить эту информацию и понять, как помочь молодому гонщику, как внести свой вклад.

Я получил огромное удовольствие, помогая Оскару на начальном этапе его карьеры. Было непросто выстроить верную стратегию, но главное – он невероятно талантлив, поэтому я с радостью этим занимался».

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