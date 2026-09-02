Марко назвал Остин, Вегас и Мехико местами, где возможна победа.

После ухода с должности консультанта Red Bull по автоспорту в конце прошлого года Хельмут Марко нечасто общается с журналистами. Однако перед Гран При Италии он дал интервью австрийской прессе, в котором рассказал о своей реакции на аварию Макса Ферстаппена в Зандфорте и оценил перспективы возвращения Red Bull Racing к победам.

Вопрос: Когда вы узнали, что Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull?

Хельмут Марко: В любом случае, не из прессы. Я всегда считал это самым разумным решением. Теперь команда должна предоставить ему машину, способную бороться за победы.

Вопрос: При этом новый двигатель был главным источником неопределённости. Теперь, согласно данным FIA, у Red Bull самый мощный двигатель, и команда не может его дорабатывать...

Хельмут Марко: Регламент пока сырой, поэтому его необходимо как можно скорее изменить. Силовая установка включает двигатель внутреннего сгорания, электрическую часть, программное обеспечение и батарею. Поэтому утверждать, что у Red Bull лучшая силовая установка, нельзя.

Вопрос: Очевидно, это двигатель – не единственная проблема. В чём заключаются трудности Red Bull?

Хельмут Марко: Команда не так уж плохо начала сезон, но затем выбрала неверное направление развития. Если дважды совершенствовать машину в ошибочном направлении, то при нынешних бюджетных ограничениях исправить положение будет непросто.

Вопрос: Было ли ошибкой отпустить Эдриана Ньюи перед сменой регламента?

Хельмут Марко: В прошлом году, уже без Ньюи, Red Bull совсем немного не хватило для завоевания титула. Это показывает, что команда способна на многое. Но вы знаете, что с этого года я лишь сторонний наблюдатель.

Вопрос: Насколько сильно вы испугались, когда Макс Ферстаппен врезался в стену в Зандфорте?

Хельмут Марко: Я испугался уже тогда, когда машину развернуло поперёк трассы. К счастью, между Максом и остальными машинами оставалось достаточно большое расстояние, а Лиам Лоусон прекрасно среагировал. Если бы кто-то врезался в автомобиль, стоявший поперёк трассы, последствия могли оказаться очень серьёзными.

Вопрос: Как быстро вы смогли успокоиться?

Хельмут Марко: По движению головы я сразу понял, что Макс в порядке. Затем он сказал: «Я в порядке» и «Извините!».

Насколько быстро ситуация способна измениться, показал пример Айзека Хаджара. Он травмировал запястье на тренировке по боксу и поэтому пропустил Гран При Нидерландов.

Вопрос: Через две недели на картинговом мероприятии Max vs 100 в Сильверстоуне Макс должен будет обогнать сотню соперников. У него получится?

Хельмут Марко: Это забавный вызов, хотя и не слишком безопасный, если перед Максом начнутся столкновения и менее опытные гонщики окажутся втянуты в борьбу. Но наверняка будет интересно.

Вопрос: В Монце у Red Bull будут шансы одержать первую победу в условиях нового регламента?

Хельмут Марко: Прошло ещё слишком мало времени. На короткой трассе в Зандфорте Red Bull уступали лидерам четыре-пять десятых, а это огромная разница. Победить в Монце будет сложно. Вероятно, больше шансов появится в Остине, Лас-Вегасе или Мехико.