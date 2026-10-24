Марко считает, что Racing Bulls следует выбрать Цолова

Хельмут Марко больше не занимает должность консультанта Red Bull, однако хорошо знаком с ситуацией в командах и молодёжной программе. В интервью Krone Zeitung австриец заявил, что Racing Bulls, по его мнению, стоит расстаться с Лиамом Лоусоном и пригласить на его место в 2027-м Николу Цолова.

Хельмут Марко: «Racing Bulls предстоит принять непростое решение, выбирая между Лиамом Лоусоном и Николой Цоловым. Решение будет сложным, но на мой взгляд, команде следует взять Цолова».

За два этапа до завершения сезона Формулы 2 Цолов занимает второе место в чемпионате. Он уступает семь очков Рафаэлю Камаре, который уже подписал контракт с Haas F1 на следующий сезон.