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Марко считает, что Racing Bulls следует выбрать Цолова

Хельмут Марко призвал Racing Bulls заменить Лиама Лоусона Николой Цоловым в сезоне-2027, отметив успех болгарского гонщика в чемпионате Формулы 2.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.10.2026, 14:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Хельмут Марко больше не занимает должность консультанта Red Bull, однако хорошо знаком с ситуацией в командах и молодёжной программе. В интервью Krone Zeitung австриец заявил, что Racing Bulls, по его мнению, стоит расстаться с Лиамом Лоусоном и пригласить на его место в 2027-м Николу Цолова.

Хельмут Марко: «Racing Bulls предстоит принять непростое решение, выбирая между Лиамом Лоусоном и Николой Цоловым. Решение будет сложным, но на мой взгляд, команде следует взять Цолова».

За два этапа до завершения сезона Формулы 2 Цолов занимает второе место в чемпионате. Он уступает семь очков Рафаэлю Камаре, который уже подписал контракт с Haas F1 на следующий сезон.

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