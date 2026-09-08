Марко Беццекки: «Я болею за Кими, потому что он он мой друг»

В конце мая Кими Антонелли посетил этап MotoGP в Муджелло, который также проходил под названием Гран При Италии. Пилот выполнил почётную миссию, дав отмашку клетчатым флагом. Победу в тот день одержал его друг, мотогонщик Марко Беццекки, выступающий за итальянскую команду Aprilia Racing.

В минувшее воскресенье уже Марко приехал на автодром в Монце, где стал свидетелем триумфа Кими. Антонелли выиграл домашнюю гонку и завоевал свою седьмую победу в сезоне. В этот уик-энд Беццекки выйдет на старт Гран При Сан-Марино, который состоится на другой итальянской трассе в Мизано.

«Жду своей очереди, чтобы тоже почувствовать тепло атмосферы, которую создают болельщики на трибунах, – цитирует мотогонщика, занимающего 3-е место в личном зачёте, Gazzetta dello Sport. – Но в минувший уик-энд я был на Гран При Италии, чтобы поболеть за моего друга Кими, а также за Ferrari.

Мы довольно часто видимся, а в остальное время перезваниваемся. Кими – огромный поклонник таланта Валентино Росси, с которым у него отличные отношения. Я порадовался, что в Монце он оформил свой шлем в честь Вале, и это принесло ему удачу. Он показывал мне эскизы, когда вместе с дизайнером Альдо Друди они разрабатывали это оформление, и я уже тогда знал, что всё получится очень здорово!»

Когда позволяет время, Антонелли приезжает в качестве гостя на ранчо Валентино Росси. Там базируется мотогоночная академия девятикратного чемпиона мира, который в своё время стал наставником Беццекки и продолжает заниматься его карьерой.

«Но нам пока не удалось усадить его в седло мотоцикла, – признал Марко. – Отчасти потому, что он сам не хочет, но в основном из-за того, что ему не позволяет его контракт с Mercedes. Хотя я думаю, если бы у него была такая возможность, он бы попробовал. Но я не сдаюсь, и рано или поздно, когда сезон закончится, я смогу его уговорить.

Лично мне более комфортно гонять на мотоцикле, а на четырёх колёсах пусть ездит Кими. Мне ещё не доводилось пилотировать гоночную машину на реальной трассе, но, возможно, в будущем это всё-таки произойдёт. А пока я сосредоточен на MotoGP. И болею за Антонелли, потому что он итальянец, но прежде всего потому, что он мой друг.

Мы оба родом из Эмилии-Романьи, а этот регион называют «Землёй моторов» – наверное, это нас тоже сближает. В наших краях страсть к гонкам передаётся от отца к сыну, и гонки всегда были очень важным фактором, влиявшим на нас с детства – такое уж у нас увлечение, даже если побеждать удаётся не всегда…

Но я бы не стал сравнивать себя с Кими. Он выступает невероятно здорово, и он так молод. Он должен продолжать побеждать, потому что мы за него невероятно рады!»

После первых 13 этапов сезона Беццекки занимает 3-е место в личном зачёте. На его счету уже четыре победы и ещё четыре подиума, однако чешский этап сезона он пропустил: гонщика отстранили от участия в гонке за то, что он ударил маршала. При этом Марко остаётся одним из главных претендентов на титул в чемпионате, лидером которого является его напарник по Aprilia Racing Хорхе Мартин. Испанец при этом выиграл всего одну гонку.