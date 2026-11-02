Марко Антонелли признался: «У меня просто нет слов!»

Марко Антонелли, отец самого молодого чемпиона мира в истории, эмоционально отреагировал на успех своего сына.

Марко Антонелли: «Это невероятно, после полного сложностей прошлого сезона, первого для Кими в Формуле 1, мы пришли к этому дню, когда он выиграл чемпионат. У меня просто нет слов, чтобы выразить свою радость.

Это очень позитивный результат для Кими и для поверившей в него команды. Чемпионский титул после неудач прошлого года – это лучшая благодарность, которую Кими может выразить Mercedes за веру в него».