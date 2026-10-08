Марка Volga предлагает кроссоверы со скидкой до 150 тысяч рублей

Volga предложила более выгодные условия покупки своих кроссоверов. Модели с индексами К50 и К40 этой осенью доступны со скидками, размер которых зависит от выбранной модели и комплектации. Об этом передает Wroom.

«Старший» кроссовер Volga К50, созданный на базе популярного китайского паркетника Geely Monjaro, продают со скидкой в 100–150 тысяч рублей. Минимальная стоимость автомобиля составляет 4,25 миллиона. При покупке по трейд-ин экономия выросла до 250 000 рублей вместо прежних 150 тысяч.

На Volga К40 распространяется выгода в 50 тысяч. Начальная комплектация стоит 2,8 миллиона, а скидка по трейд-ин сохранилась на уровне 100 тысяч рублей.

Для бизнес-седана С50 прямые скидки не предусмотрены. Базовая версия стоит 3 миллиона, а при покупке по трейд-ин можно сэкономить 100 000 рублей.

Основой для модели стал Geely Preface. Автомобиль оснащают 2-литровым турбомотором мощностью 150 или 200 л.с., который работает в связке с 7-ступенчатым «роботом».

Возрожденные «Волги» производят на предприятии в Нижнем Новгороде из китайских комплектующих. При этом многие автокомпоненты уже локализованы, и процесс продолжается.

Тем временем стало известно, что Volga запустила программу помощи на дорогах для владельцев автомобилей.

Фото: Volga