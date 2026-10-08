Toyota сохраняет статус безоговорочного лидера российского автомобильного импорта

За девять месяцев этого года в Россию ввезли 101 000 автомобилей с логотипом Toyota. По сравнению с прошлогодним показателем объем импорта вырос на 21,5%, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

За отчетный период на российский рынок поставили около 26 000 новых автомобилей Toyota (+59%) и 75 000 машин с пробегом (+12,3%). Благодаря этим результатам японский автобренд возглавил рейтинг российского автоимпорта.

Основным направлением поставок стала Япония, на которую пришлось 63,4% импорта. Доля Китая составила 16 процентов, а Киргизии — 15,3%. На ОАЭ и Беларусь пришлось 1,6 и 1,1% соответственно.

Среди новых моделей Toyota наибольшим спросом при ввозе в Россию пользовались кроссоверы RAV4 — 8 527 единиц. Второе место занял Highlander с результатом 7 598 автомобилей. Третьей стала Camry, поставки которой составили 4 153 авто.

На рынке подержанных машин лидирует Corolla — 17 236 автомобилей. В первую тройку также вошли Yaris (11 007) и Raize (7 574). Почти 67 процентов автомобилей Toyota, поступивших на российский рынок, имеют правый руль. В основном это машины с пробегом.

Ранее наш портал сообщал, что российские дилеры получили доступ к седану Toyota Corolla 12-го поколения, который подпадает под льготный утильсбор.

Фото: Auto.ru