Роуи представила новую концепцию дизайна на автосалоне в Шанхае

В Шанхае презентовали выразительный концепт Roewe «Pearl», разработку которого можно отнести к таланту автомобильного дизайнера Йозефа Кабана. Этот специалист стоит за созданием гиперкара Bugatti Veyron, а также за внешностью моделей таких известных брендов, как Audi, BMW, Rolls-Royce и многих других.

Впоследствии Йозеф Кабан присоединился к команде SAIC. И вот результат его последней работы – концептуальный автомобиль Roewe «Pearl». Этот транспорт использует в своем дизайне совсем другие тембры. Его формы выделяются довольно экстравагантной геометрией, на первый взгляд кажущейся не слишком удачной – например, почти непрерывная линия остекления и граненая задняя часть. Но, чем дольше ты рассматриваешь этот автомобиль, тем больше он начинает нравиться.

Концепт Roewe «Pearl» выполнен в кузове седана, он оснащен цифровыми наружными зеркалами и подсвеченными логотипами. Внутреннее убранство кабины представляет собой еще более авангардный, но в тоже время максимально технологичный интерьер.

Фото: Carsweek.ru

Пространство салона окутано оранжевым светом, декорировано глянцево-серебристыми вставками на спинках сидений, дополнено овальным рулем и большим «плавающим» экраном по центру. При взгляде на этот автомобиль возникает ощущение будто ты находишься на борту космического корабля из фантастического фильма.

У концепции Roewe «Pearl» четырехместное расположение сидений, причем дизайнеры разместили их так, чтобы обеспечить наибольшее удобство и свободное пространство в салоне. Некоторые архитектурные идеи этого автомобиля мы увидим и в будущих моделях Roewe.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем, в Шанхае был представлен крупный кроссовер Chery Fengyun T11 по цене ниже 3 миллионов рублей.