Марк Хьюз — об уловке Red Bull, которую запретят с 2027 года

Эксперт официального сайта чемпионата Марк Хьюз объяснил суть очередного запрета FIA, который начнёт действовать с 2027 года. Конструкторы Red Bull Racing обнаружили лазейку в действующем техническом регламенте и использовали её необычным образом, добившись определённого прироста аэродинамической эффективности. Позднее аналогичное решение применила Audi.

Боковые понтоны RB22 имеют весьма агрессивную форму. Благодаря этому к задней части машины поступает более качественный и менее турбулентный воздушный поток. Хотя регламент ограничивает максимальные радиусы различных аэродинамических поверхностей, в Red Bull Racing удалось обойти эти требования.

Действующие правила устанавливают ограничения для радиусов как выпуклых поверхностей, так и впадин. В техническом регламенте подробно описаны требования ко всем областям машины. В большинстве случаев радиус не может быть меньше 20 или 25 мм. В местах соединения двух поверхностей также запрещены резкие грани и сгибы: элементы должны переходить друг в друга через плавное закругление.

Авторы регламента исходили из того, что при такой конфигурации воздушный поток будет плавно обтекать поверхности. Это должно препятствовать образованию турбулентных вихрей.

При этом специалисты по аэродинамике используют вихри в различных частях машины. Например, они помогают блокировать турбулентность за передними колёсами, чтобы она не влияла на работу днища и не снижала прижимную силу.

Чем более острыми являются края элементов аэродинамического обвеса, тем выше вероятность появления вихрей. Они могут усиливать турбулентность позади машины, из-за чего соперникам становится сложнее совершать обгоны.

Однако проблема связана не только с аэродинамикой. Если команда целенаправленно использует вихри, аэродинамические поверхности становятся сложнее. Это увеличивает расходы на их разработку, производство и оптимизацию воздушного потока, обтекающего машину.

Подобные затраты в первую очередь доступны топ-командам. Поэтому ограничения на такие разработки могут стать одной из мер, препятствующих дальнейшему увеличению их преимущества над заведомо более слабыми соперниками.

Есть и очевидный аспект безопасности. Чем меньше на машине острых краёв и граней, тем ниже вероятность повреждения шин во время инцидентов на трассе. Кроме того, это снижает опасность для маршалов.

В Red Bull первыми нашли способ обойти действующие ограничения. Команда начала использовать особые металлические стойки, расположенные вдоль соединения аэродинамических поверхностей, в частности по краю выреза в боковых понтонах.

Эти металлические элементы повышают жёсткость днища и не дают ему деформироваться под воздействием воздушного потока. Регламент не запрещает применение таких стоек. При этом ограничения на угол радиуса не распространяются на поверхности, находящиеся в пределах 20 мм от стойки.

На машинах Red Bull эти элементы действительно работают как рёбра жёсткости, увеличивая прочность днища. Однако примыкающие к ним поверхности кузовных деталей формируют очень острую грань. Формально на эти области ограничения не распространяются.

Благодаря такому решению на RB22 между вырезом в боковом понтоне и его верхней поверхностью возникают зоны с разным давлением. Воздушный поток в этой области ускоряется и направляется в пространство между задним колесом и диффузором. Это, в свою очередь, способствует перепаду давления между зоной под днищем машины и областью вокруг диффузора. Скорость потока под днищем увеличивается, что помогает повысить прижимную силу.

Следом за разработкой Red Bull Racing аналогичное решение представила заводская команда Audi на этапе в Баку.

В FIA решили вмешаться. В регламент 2027 года внесут поправку: область вокруг таких «стоек», на которую не распространяются ограничения по углам радиуса, уменьшат с 20 мм до 5 мм.