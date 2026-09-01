Марк Хьюз объяснил причины трудностей Оскара Пиастри

Год назад Оскар Пиастри выглядел одним из главных претендентов на чемпионский титул. Перед итальянским этапом сезона он возглавлял личный зачёт и опережал своего напарника по McLaren Ландо Норриса на 34 очка. Однако после этого ситуация изменилась: прошлогодний Гран При Нидерландов стал последней гонкой, в которой Пиастри одержал победу.

Теперь австралиец занимает лишь 7-е место в личном зачёте. Ландо Норрис, напротив, выиграл две гонки подряд и увеличил преимущество над напарником до 55 очков. Несмотря на то что британец находится только на 4-й строчке, он выглядит гораздо увереннее, а его прогресс заметен.

В этом сезоне Оскару действительно не всегда везло, причём значительную роль сыграли технические проблемы. Однако, по мнению известного британского журналиста Марка Хьюза, ныне сотрудничающего с изданием The Race, отставание Пиастри связано не только с этим.

Марк Хьюз: «Я вижу, что ему сложнее пилотировать машины этого поколения, особенно в ситуациях, когда сцепление на низком уровне. Кстати, какие-то признаки этого были и под конец прошлого чемпионата – в тех гонках, что проходили на трассах, где сцепление было несколько хуже, особенно в Мексике.

Эти машины генерируют меньше прижимной силы, шины в этом году тоже уменьшились в размерах, а уровень давления в них стал выше. Но Пиастри, похоже, по-прежнему пытается пилотировать в свойственном ему манере, т.е. поздно входить в повороты, поворачивая руль на больший угол – примерно то же самое происходит с Джорджем Расселлом. Однако гонщик Mercedes, по-моему, несколько дальше продвинулся в понимании этого, и старается изменить такой подход.

Я бы сказал, что Норрис отличается намного более гибким стилем пилотирования, и это видно по тому, как он работает за рулём. Ему нужно, чтобы передняя часть машины уверенно входила в поворот, однако, в отличие от Оскара, он не требует, чтобы передние колёса сразу обеспечивали максимально надёжное сцепление с трассой.

Порой возникают ситуации, когда начинаются проявления недостаточной поворачиваемости, и тогда гонщику приходится поворачивать руль на такой большой угол, что когда передние колёса наконец-то нормально цепляют трассу, после этого происходит резкий срыв сцепления задних колёс, и машина норовит уйти в занос. Вы теряете время и на входе в поворот, и на выходе из него.

Тогда вы начинаете анализировать настройки шасси, как-то пытаясь это сгладить, но при этом поведение машины становится ещё дальше от идеального, и проблема только усугубляется.

Мы видели, на каком высоком уровне Оскар может выступать, и в этом плане ничего не изменилось. Вопрос лишь в том, чтобы вновь найти оптимальный подход к пилотированию и добиться, чтобы настройки машины ему соответствовали».