Марина-Бэй засияет в фирменных цветах Ferrari

Перед Гран При Сингапура Ferrari проведёт масштабную выставку и серию мероприятий на территории курортного комплекса Marina Bay Sands. Активности запланированы с 14 сентября по 12 октября.

В лобби отеля MBS Tower 1 посетители увидят выставочную версию Ferrari SF21. Кроме того, в торговом центре начнёт работу бутик Ferrari Lifestyle — первый подобный магазин в странах Азии.

С 19:00 до 23:59 каждый вечер три гостиничных корпуса курорта и музей ArtScience будут окрашены в красный цвет Ferrari. Подсветку можно будет наблюдать с разных точек залива Марина-Бэй.

Организация мероприятий стала частью расширенного спонсорского соглашения между MBS и Ferrari.