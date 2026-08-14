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Марина-Бэй засияет в фирменных цветах Ferrari

Гран При Сингапура: Ferrari проведёт выставку в Marina Bay Sands, представит SF21 и откроет первый в Азии бутик Ferrari Lifestyle с 14 сентября по 12 октября.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.08.2026, 12:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед Гран При Сингапура Ferrari проведёт масштабную выставку и серию мероприятий на территории курортного комплекса Marina Bay Sands. Активности запланированы с 14 сентября по 12 октября.

В лобби отеля MBS Tower 1 посетители увидят выставочную версию Ferrari SF21. Кроме того, в торговом центре начнёт работу бутик Ferrari Lifestyle — первый подобный магазин в странах Азии.

С 19:00 до 23:59 каждый вечер три гостиничных корпуса курорта и музей ArtScience будут окрашены в красный цвет Ferrari. Подсветку можно будет наблюдать с разных точек залива Марина-Бэй.

Организация мероприятий стала частью расширенного спонсорского соглашения между MBS и Ferrari.

Источник

Ferrari (981)

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