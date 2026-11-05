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«Я установил антивирус на свою машину!» — Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен ответил Тото Вольффу о новом образе чемпионов, рассказал о жизни после титула и пошутил про антивирус перед дождевой гонкой в Сан-Паулу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.11.2026, 21:22·3 мин
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Фото: F1news.ru

После завоевания Кими Антонелли чемпионского титула руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил, что в Формуле 1 постепенно исчезает образ эгоистичного и безжалостного гонщика, который готов на всё ради победы. В Сан-Паулу Макса Ферстаппена попросили прокомментировать это мнение.

Макс Ферстаппен ответил: «Каждый имеет право на своё мнение. Мне больше нечего добавить. Все люди разные, и это как раз хорошо для Формулы 1. Если бы у всех был одинаковый характер, было бы очень скучно.

Может быть, так и есть, а может, и нет. Кто знает? Тут нельзя сказать наверняка».

Затем Ферстаппена спросили, насколько сложно справляться с вниманием прессы и другими обязательствами, которые появляются у гонщика после завоевания первого титула. Пилот Red Bull Racing поделился собственным опытом:

«На следующий день я, по-моему, ещё оставался пьян, так что всё прошло вполне нормально! Просто плыл по течению и наслаждался моментом.

Конечно, после первой победы в чемпионате появляются обязательства, в том числе перед прессой на следующий день. Это не самое приятное, но ты ведь всю жизнь мечтал стать чемпионом мира, и это самое главное. Так что нет ничего страшного в ещё одном дне общения с журналистами. Со всем можно справиться.

Теперь Кими знает гораздо больше людей, а в Италии он стал ещё большим героем, но это нормально. Он производит впечатление вполне обычного и скромного парня, поэтому не думаю, что для него многое изменится. В конце концов, это приятные проблемы».

Отвечая на вопрос о шансах побороться за победу в Сан-Паулу, Макс отметил, что пока сложно оценить расстановку сил:

«Пока сложно что-то сказать о расстановке сил. В лидирующей группе отрывы настолько минимальные, что многое зависит от того, насколько хорошо ты настроишь машину и используешь возможности силовой установки. Нам нужно постараться всё сделать правильно.

Последние несколько лет на этой трассе уик-энд проходит в формате со спринтом, но на этот раз у нас будет немного больше времени на подготовку машины. Хорошо это или плохо я не знаю, так что посмотрим, как всё сложится».

Согласно прогнозу, гонка может пройти под дождём. На вопрос о возможных проблемах с программным обеспечением силовой установки в воскресенье, подобных тем, что возникли во время гонки в Сепанге, Ферстаппен ответил шуткой:

«Я установил антивирус на свою машину, так что со мной всё будет в порядке!»

Источник

Макс Ферстаппен (681)Red Bull Racing (1120)

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