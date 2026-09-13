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«Я смог удержать Ландо позади», — Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен занял второе место на Мадринге, отбив атаки Ландо Норриса, а Лиам Лоусон финишировал шестым, показав лучший результат в составе Red Bull Racing.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.09.2026, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен стал вторым на Мадринге. После финиша он назвал результат великолепным и отметил, что особенности испанской трассы помогли ему на последних кругах удержать позади Ландо Норриса.

Лиам Лоусон занял шестое место. Для новозеландского гонщика это лучший результат в составе Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен (2-й): «Если судить по нашем гоночному темпу, то мы добились отличного результата. Конечно, нужно учитывать, что Ландо не повезло с моментом включения режима виртуального автомобиля безопасности. Так что да, для нас второе место – отличное достижение.

Вы видели, как Ландо догонял меня, но на этой трассе невозможно обгонять, так что я смог удержать его позади. Я просто располагал машину посередине трассы, и этот приём отлично сработал.

Кроме того, я старался беречь шины, чтобы они сохраняли сцепление с трассой. Думаю, это было сложнее всего на финальном отрезке».

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