Макс Ферстаппен признался: «Я получил удовольствие»

Вчера Макс Ферстаппен выступил в финальной гонке европейской серии GT World Challenge вместе с напарниками по команде Verstappen Racing Крисом Лалхэмом и Беном Барникоутом. Заезд состоялся на португальском автодроме Algarve International Circuit в Портимао.

Экипаж Mercedes-AMG GT3 Evo с бортовым номером 3 завершил гонку девятым. Ранее мы рассказывали, что штрафной проезд по пит-лейн, полученный Лалхэмом, лишил команду возможности бороться за более высокие позиции. Однако Макс, сменивший его за рулём на последнем отрезке, всего за 45 минут поднялся с 24-й позиции на девятую, продемонстрировав скорость и мастерство.

Фактически на это потребовалось меньше времени: в начале смены Макса, проходившей уже в тёмное время суток, гонка довольно долго оставалась нейтрализованной из-за очередной аварии. Таких инцидентов по ходу заезда произошло немало. К счастью, пострадала только техника, а с гонщиками всё было в порядке.

«В целом мы вполне достойно выступили в этот уик-энд, – подытожил Макс на страницах своего сайта. – К сожалению, перед квалификацией мы допустили ошибку с выбором настроек машины, поэтому результат оказался хуже, чем мы рассчитывали. К гонке мы скорректировали настройки и смогли существенно прибавить в плане конкурентоспособности.

Бен прекрасно провёл первый отрезок, избежал завала на старте и постепенно пробивался вперёд. Крис тоже начал свой отрезок вполне уверенно и занимал неплохую позицию. Но затем, к сожалению, он провёл излишне агрессивный манёвр, обгоняя другую машину, ехавшую впереди, и из-за этого мы вполне заслуженно заработали штрафной проезд по пит-лейн.

Это означало, что мне свою смену пришлось начинать с 24-й позиции. Но я получил удовольствие, ведь машина была способна на отличный темп.

Концовка гонки прошла суматошно, на трассе вокруг меня царил хаос, когда я пробивался вперёд. Но в итоге мы финишировали девятыми и смогли отыграться после штрафа – по-моему, это неплохо.

Хотя 9-е место не тот результат, который хотелось показать, но мы многому научились, и уик-энд можно считать позитивным».

Под конец второго часа гонки Лалхэм получил штраф за разворот машины №48. За рулём находился Лука Штольц, а сама машина принадлежала экипажу Mercedes-AMG Team Mann Filter, который претендовал на чемпионский титул. После финиша Штольц, Лукас Ауэр и Маро Энгель всё же принимали поздравления с победой по итогам сезона, несмотря на 14-е место в гонке. Победу в заезде одержала команда Mercedes-AMG Team GetSpeed в составе Ральфа Арона, Максимилиана Гётца и Фабиана Шиллера.