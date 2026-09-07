Макс Ферстаппен: «Я делаю всё, что могу»

В Монце Макс Ферстаппен столкнулся с недостатком скорости, однако после подиума отметил улучшения по сравнению с этапом в Зандворте.

Вопрос: Макс, вы отлично провели гонку, много боролись и финишировали третьим. Насколько сложно было добиться такого результата на вашей машине?

Макс Ферстаппен: Проблемы, которые у нас были в субботу, остались и в воскресенье. Во время гонки стало совершенно ясно, что мы не сможем удержаться на уровне машин с двигателями Mercedes, на такой трассе, как Монца, это проявляется особенно явно.

С режимом обгона всё выглядело неплохо, но защищаться было очень тяжело – это стало главной проблемой по ходу гонки. Когда объявили режим VSC, я сменил резину и это помогло обгонять, но моторы соперников настолько мощнее, что даже на более свежих шинах оказалось сложно сохранять позицию. Мне даже на свежей резине потребовалось некоторое время, чтобы опередить гонщиков McLaren.

Но тот факт, что мы оказались на подиуме, после очень сложного уик-энда в Зандворте, где машина мне совсем не нравилась, вселяет оптимизм. С пятницы на субботу нам удалось прибавить, машина стала работать лучше. Да, есть несколько моментов и областей, в которых нам нужно прибавить, и мы знаем об этом.

Вопрос: Когда объявили режим VSC, вы, как и Кими, отправились в боксы. Вы не думали остаться на трассе?

Макс Ферстаппен: На шинах Medium я бы вряд ли доехал до финиша. Я вполне доволен тем, что заехал в боксы. Для нас было совершенно очевидно, что нужно так поступить.

Вопрос: Сегодня вы оказались в почти безвыходной ситуации, но сделали всё, что могли. Как вы с этим справляетесь?

Макс Ферстаппен: Честно говоря, не особенно приятно, когда машины просто проносятся мимо, словно ты черепаха. Но, да, потом я обгонял их по внешнему радиусу.

Машина хорошо тормозит, это помогает, я с уверенностью атакую в зонах торможения. Дважды на старте мне удалось отыграться. С одной стороны, это доставляет удовольствие, с другой вызывает разочарование. Но я стараюсь выжать из ситуации максимум, делаю всё, что могу.

Вопрос: Вчера вы жаловались на проблемы в задней части машины. Насколько они повлияли на гонку? Результат мог быть другим, если бы не эти проблемы?

Макс Ферстаппен: Проблема осталась. По сравнению с субботой ничего не изменилось. Есть ощущение, что задняя часть машины недостаточно стабильна на неровностях. В гонке ситуация снова была далеко не идеальной и сказывалась на скорости, но что поделать.