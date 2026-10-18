Макс Ферстаппен вступился за своего напарника

Команда Макса Ферстаппена финишировала девятой во вчерашней гонке GT в Портимао. При этом результат мог оказаться значительно выше, если бы один из напарников Ферстаппена Крис Лалхэм не допустил ошибку.

В конце второго часа гонки Крис слишком резко пошёл в атаку по внутренней траектории одного из правых поворотов португальской трассы. Между двумя спорткарами Mercedes произошёл контакт.

Машину №48, за рулём которой в тот момент находился Лука Штольц, развернуло, и она потеряла множество позиций. Лалхэм продолжил движение, однако его действия сразу привлекли внимание стюардов. В итоге Крис получил штрафной проезд по пит-лейн.

Фото: F1news.ru

До инцидента Mercedes команды Ферстаппена, стартовавшая с 14-й позиции, уже практически вошла в первую пятёрку. Однако из-за штрафа, назначенного его напарнику, Макс в начале своей смены на последнем отрезке дистанции оказался 24-м. Лишь благодаря собственным усилиям менее чем за 40 минут он сумел обойти полтора десятка машин.

Некоторые несдержанные болельщики начали атаковать Криса Лалхэма в социальных сетях. После этого четырёхкратный чемпион мира выступил с заявлением:

«Это был очень интересный уик-энд! Я очень доволен, что пилотировал нашу машину GT3 в Портимао. По ходу уик-энда были и позитивные моменты, и неудачные, но команда многому научилась.

Также я чувствую необходимость поговорить о волне ненависти и оскорблений, которую Крис получил после гонки. У каждого может быть собственное мнение по поводу того, что происходило на трассе, однако такие нападки на человека – это не нормально.

Крис очень уверенно проехал свой отрезок дистанции, а ошибки бывают у всех. Ни в нашем спорте, ни где-либо ещё не должно быть места подобным оскорблениям».

Многие болельщики поддержали Макса: они старались подбодрить Криса и призывали его не обращать внимания на злые комментарии. Кроме того, экипажу машины №48 Крис принёс извинения за случившееся.

Впрочем, этот неприятный эпизод не помешал команде Mercedes-AMG Mann Filter стать чемпионом европейской серии GT World Challenge.