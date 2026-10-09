Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации к спринту

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Сингапурский уик-энд впервые проходит с субботним спринтом. Однако на сложной городской трассе одной тренировки оказалось явно недостаточно.

Состояние асфальта оставалось неудовлетворительным. Днём машины скользили, поднимая облака песка и пыли, но с наступлением темноты этого уже не было видно, как и смога от лесных пожаров.

Во время тренировки гонщики почти не уделяли внимания скорости, оставив эту работу на квалификацию к спринту. Она фактически стала репетицией основной квалификации, от которой в этот уик-энд зависит почти всё.

В Pirelli привезли на этап «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft.

В первой сессии гонщики выехали на Medium, как того требуют правила.

На шестой минуте Перес врезался в барьер в четвёртом повороте и отправился в боксы со сломанным передним антикрылом.

Фото: F1news.ru

Крыло застряло под машиной и искрило. Серхио оставил обломки по всей трассе, после чего сессию остановили красными флагами. Маршалы вышли на трассу, чтобы убрать их.

Ферстаппен под жёлтыми флагами обогнал Хэмилтона. Стюарды взяли этот инцидент на рассмотрение и расследуют его после квалификации. Также будут рассмотрены действия Переса и Боттаса: они ехали слишком медленно, нарушив инструкции директора гонки.

Пауза продлилась десять минут. Затем гонщики продолжили борьбу, однако до появления красных флагов полный круг успели проехать только пятеро.

Оставалась лишь одна попытка. Ферстаппен возглавил протокол с результатом 1:33.477. Из дальнейшей борьбы выбыли Линдблад, Стролл, Элбон, Перес, Боттас и Сайнс.

Фото: F1news.ru

Начало второй сессии отложили из-за проблем с таймингом у FIA. Не все быстрые круги были зарегистрированы, поэтому результаты скорректировали.

Во второй сессии все вновь использовали Medium.

Гонщики проезжали серии кругов по схеме: быстрый — медленный — быстрый.

После первой быстрой попытки Леклер возглавил протокол с результатом 1:32.457. На втором круге Шарль улучшил время до 1:32.246, и опередить его уже никто не смог.

В финал не прошли Колапинто, Хюлкенберг, Берман, Бортолето, Алонсо и Окон.

В финале все гонщики выехали на Soft, а скорости возросли. Леклер проехал круг за 1:31.568, а на следующем улучшил результат до 1:31.399. Однако Ферстаппен оказался быстрее — 1:31.156.

Быстрые круги Гасли и Хаджара аннулировали из-за выезда за пределы трассы.

Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту в Сингапуре, завоевав второй в сезоне и 11-й в карьере поул в субботних спринтах.

Днём в субботу Ферстаппен и Расселл разделят первый ряд стартового поля. Леклер и Пиастри начнут гонку со второго ряда, а Норрис и Хэмилтон — с третьего.

Результаты квалификации к спринту