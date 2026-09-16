Макс Ферстаппен победил в гонке с участием 100 картингистов

В среду в Сильверстоуне прошла необычная гонка с участием Макса Ферстаппена и 100 картингистов. Дистанция была рассчитана максимум на 30 кругов. Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 стартовал последним и должен был обогнать всех соперников, чтобы одержать победу.

На старте Макс опередил более десяти участников, а к середине первого круга поднялся на 37-е место. После этого на трассе появились жёлтые флаги из-за завалов позади. Гонщики, которых успел обойти Ферстаппен, выбывали из борьбы.

Фото: F1news.ru

К концу второго круга жёлтые флаги убрали, после чего гонка возобновилась. Ферстаппен продолжил продвижение вперёд и к середине четвёртого круга занимал 20-е место, отставая от лидера на 18 секунд.

В начале шестого круга Макс поднялся на 10-ю позицию. По ходу круга он ошибся и подпрыгнул на поребрике, из-за чего от карта отлетела деталь. Это не остановило голландца: к седьмому кругу Ферстаппен прорвался на шестое место и на свободной трассе начал быстро сокращать отставание от первой пятёрки. К концу круга он стал пятым, уступая лидеру 12 секунд, а гонщику на четвёртой позиции — пять.

В первом повороте девятого круга Ферстаппен отыграл ещё одну позицию. В этот момент двое лидеров отправились на короткий круг, которым можно воспользоваться один раз за гонку и который позволяет отыграть примерно шесть секунд. Ферстаппену такой манёвр разрешалось выполнять не раньше 15-го круга, однако в итоге он ему не понадобился.

Фото: F1news.ru

На 12-м круге Ферстаппен догнал тройку лидеров. Двое из соперников вновь воспользовались коротким кругом, а третьего Макс без проблем обошёл. Однако организаторы, по всей видимости, решили продлить борьбу и разрешили оставшемуся участнику проехать короткий круг. В результате Ферстаппен снова оказался четвёртым.

Это не помешало Максу. На 13-м круге он уверенно разобрался с соперниками и выиграл гонку. Для победы ему потребовалось 35 минут вместо предусмотренных регламентом 75-ти.

Фото: F1news.ru

На круге возвращения в боксы Макс в шутку назвал эту победу лучшей в своей карьере. Можно с уверенностью сказать, что это самая необычная победа Макса Ферстаппена, хотя сама гонка в большей степени была развлекательным шоу, чем серьёзным спортивным соревнованием.