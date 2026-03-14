Впервые Макс Ферстаппен остался без очков в спринтерской гонке

Макс Ферстаппен показал девятый результат в спринтерской гонке Гран При Китая, впервые в своей карьере не заработав очков в этом формате. Пилот команды Red Bull Racing связал неудачный итог с трудностями в управлении машиной и чрезмерным износом шин.

Макс Ферстаппен (9-й): «В данный момент у меня просто нет слов. Всё, что могло пойти не так, пошло не так.

Старт оказался одной из основных проблем, которую необходимо будет проанализировать. По словам Ферстаппена, баланс автомобиля оставлял желать лучшего, а износ шин оказался, возможно, самым высоким среди всех участников. Гонщик добавил, что определённые элементы машины оказались недостаточно хорошо подготовлены, и команде предстоит объединить усилия для улучшения результата.»

Неудачно сложилась гонка и для напарника Ферстаппена Айзека Хаджара. На первом круге спринта французский пилот был вынужден столкнуться с последствиями аварии после контакта с Кими Антонелли, что привело к повреждениям его болида.

Айзек Хаджар (15-й): «На первом секторе всё шло по плану, а затем Кими ошибся на торможении, и всю оставшуюся часть спринта мне пришлось ехать на поврежденной машине. Пилотировать было несколько болезненно, и мы не смогли собрать никакой информации».