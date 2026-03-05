Макс Ферстаппен: "Уже поздно вносить изменения в регламент"

В ходе недавних тестов многие пилоты выразили недовольство новым техническим регламентом, отмечая, что теперь им приходится экономить энергию на каждом круге, вместо того чтобы атаковать трассу на полную мощность. Тем не менее, Макс Ферстаппен считает, что участникам чемпионата предстоит просто адаптироваться к обновлениям.

«Сейчас уже слишком поздно что-либо менять. На разработку нового регламента было потрачено столько средств, что он, скорее всего, останется без изменений ещё определённое время. Можно было предвидеть то, к чему это приведёт, но теперь, когда всё подтвердилось на практике, что-то менять уже поздно», — отметил Ферстаппен.

Пилот также поделился впечатлениями от прошедших зимних тестов. По его словам, команда осталась довольна проделанной работой, а дебют новой силовой установки стал значимым событием для коллектива. «Весь проект, связанный с двигателем и автомобилем, стал единым целым, и это вселяло гордость. Лично я был приятно удивлён тем, что почувствовал на трассе», — добавил он.

Ферстаппен признал, что адаптация к новому регламенту оказалась очень непростой задачей для всех участников. Однако, отметил он, взаимодействие между мотором и шасси оказалось на хорошем уровне. «У меня есть своё мнение по поводу некоторых аспектов, которые мне не понравились, но те перемены, которые произошли в команде, я оцениваю позитивно. Мы этим очень довольны», — подчеркнул пилот.

Говоря о скорости, Ферстаппен признался, что её всегда не хватает и хочется добиться большего. По его словам, по итогам тестов в Бахрейне команда не была самой быстрой, но окончательный расклад сил пока остаётся неизвестным. «Для начала посмотрим, как всё сложится в этот уик-энд», — подытожил он.