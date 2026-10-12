«Уик-энд сложился фантастически удачно!» — Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран При Сингапура. Весь минувший уик-энд прошёл для него без поражений: гонщик завоевал поулы в обеих квалификациях и выиграл спринт. После финиша в воскресенье пилот Red Bull Racing рассказал о ключевых эпизодах гонки и заявил, что до конца сезона хочет получать удовольствие от выступлений.

Вопрос: Макс, примите поздравления! Вы впервые победили в Сингапуре, причём создалось впечатление, что в этот уик-энд вам удалось добиться полного доминирования. Когда вы находились за рулём, казалось ли вам, что всё складывается идеально?

Макс Ферстаппен: Самое важное было хорошо начать гонку, и старт прошёл достаточно неплохо. Однако машина снова сработала в этот момент не совсем так, как должна была, поэтому нам ещё предстоит выяснить причины. Перед тем как отпустить сцепление, я почувствовал, что что-то не так, но в итоге всё закончилось удачно.

На нескольких последующих кругах возникли определённые сложности с гибридной системой и отдачей энергии. Поэтому Шарль Леклер чуть не опередил меня в 7-м повороте. После того как мы решили эту проблему, всё стало складываться прекрасно. Машина отлично работала с резиной, и мне удавалось контролировать её износ.

Если честно, мне кажется, это был едва ли не первый случай, когда во время гонки в Сингапуре трасса впереди оставалась свободной. Думаю, это тоже сыграло свою роль. В целом весь уик-энд получился для нас фантастическим. На мягких шинах мы были очень быстры, на Medium всё складывалось нормально, а после включения режима виртуального автомобиля безопасности Шарль Леклер правильно поступил, решив провести пит-стоп и перейти на резину Soft.

В любом случае мы контролировали ситуацию и, конечно, очень рады победе на этой трассе.

Вопрос: Можете подробнее рассказать о старте? После того, что произошло в спринте, вы наверняка испытывали определённое напряжение. Удалось ли команде существенно улучшить ситуацию по сравнению с предыдущими гонками?

Макс Ферстаппен: Как я уже сказал, снова возникла какая-то проблема. Мне нужно понять, что происходило с двигателем ещё до того, как я отпустил сцепление. Думаю, именно это повлияло на старт. Я должен разобраться в причинах, потому что идеальным его опять назвать нельзя.

Вопрос: Что произошло с радиосвязью? Похоже, это стало вашей главной проблемой по ходу гонки. Вам пришлось общаться с гоночным инженером с помощью кодированных сообщений? Как всё происходило?

Макс Ферстаппен: Возможно, Джанпьеро Ламбьязе был даже рад, что радио не работало! (смеётся) Я вообще не мог ничего ему сообщить, а в какой-то момент он пытался что-то выяснить у меня с помощью кодированного сообщения. Думаю, он правильно понял, что я хотел сказать.

Впрочем, подобные ситуации всегда неприятны. В течение всего сезона у меня возникают проблемы с радиосвязью, но в этот уик-энд они были особенно серьёзными.

Вопрос: Серия из трёх этапов подряд на азиатских трассах сложилась для вас очень успешно. Чего вы ожидаете от оставшихся гонок сезона?

Макс Ферстаппен: Мы добились успеха на трассах с очень разными характеристиками, и это, безусловно, радует. Я действительно считаю, что наша машина стала заметно эффективнее, её управляемость улучшилась, а поведение сделалось более предсказуемым. Именно этого я хотел добиться и именно этого ждал от машины, чтобы сделать последний шаг и получить возможность бороться за победы.

Надеюсь, мы сохраним нынешний темп. Выиграть чемпионат мы не сможем, согласитесь? Кими Антонелли слишком далеко оторвался. Лично мне безразлично, каким будет итоговое место — вторым, третьим или четвёртым. Это ничего не меняет. До конца сезона я просто хочу получать удовольствие и постараюсь добиться успеха на отдельных этапах.

Вопрос: Уже второй год подряд Red Bull удаётся переломить ход сезона после непростого старта. Насколько ситуация в 2026 году отличается от прошлогодней? Кажется, что в прошлом году прогресс в основном был связан с настройками, позволившими лучше раскрыть потенциал машины, а теперь команда прибавляет благодаря техническим новинкам.

Макс Ферстаппен: Совершенно верно, вы сами ответили на свой вопрос. Разумеется, это две совершенно разные машины, что связано со сменой технического регламента. Кроме того, в этом году, разумеется, были сложности с двигателем. Полагаю, всем порой было непросто выжимать из силовых установок максимум.

С первой гонки и до настоящего момента мы накопили большой опыт. Конечно, мы по-прежнему не достигли желаемого уровня, но, думаю, то же самое могут сказать все. При этом мы многое поняли и смогли устранить немало слабых мест машины. Теперь нам нужно продолжать прогрессировать и учиться, поскольку всё это пригодится в следующем году.

Вопрос: Вы сказали, что хотите получать удовольствие до конца сезона. Позволяет ли машина бороться за победы на всех оставшихся трассах?

Макс Ферстаппен: Сложно сказать, и я не утверждаю, что смогу претендовать на победу в Остине. Однако последние несколько уик-эндов действительно прошли отлично. Я собираюсь рассматривать каждую гонку отдельно. Когда мы приедем в Остин, тогда и станет понятно, на что можно рассчитывать.

Это будет ещё одна трасса, сильно отличающаяся от предыдущих. Когда я смотрел гонку WEC на автодроме COTA, то заметил, что трасса там очень неровная. Боже мой, предвижу, что после уик-энда в Остине у меня будут проблемы с позвоночником – его просто придётся заменить, и я стану похож на Робокопа! (смеётся)

Но всем придётся принять этот вызов и справляться с кочками. Затем нас ждёт гонка в Мехико, где трасса расположена высоко над уровнем моря. Там снова будет очень жарко, а нам ещё предстоит понять, как на такой высоте станет работать двигатель и каким будет поведение машины, ведь оно сильно изменится.

В этих гонках есть множество моментов, в которых можно принять правильное решение или допустить ошибку. Но посмотрим, как всё сложится.

Вопрос: Говоря о 1-м повороте, вы отметили, что с трудом удержали лидерство. Можете рассказать, как действовали в этом повороте, проходя его по внешней траектории? Возникал ли момент, когда вы решили, что позиция потеряна?

Макс Ферстаппен: Нет, я боролся только за победу, поэтому должен был сделать всё возможное, чтобы усложнить задачу Шарлю и не позволить ему выйти вперёд. К счастью, он очень опытный гонщик, поэтому мы смогли спокойно пройти поворот и избежать неприятностей.

Думаю, это действительно был яркий момент. Конечно, всегда трудно выбрать правильную точку торможения, но, на мой взгляд, всё получилось.

Вопрос: О чём вы прежде всего подумали после пересечения финишной линии? До этого вам ещё не удавалось победить на этой трассе.

Макс Ферстаппен: Конечно, после первой победы в Сингапуре я почувствовал некоторое облегчение. Думаю, первая победа на любой трассе всегда становится особым достижением. Поэтому я очень доволен тем, как прошёл весь уик-энд. При этом рад, что он уже позади: гонка была достаточно долгой, и пришлось много работать.

Вопрос: Что можете сказать о моменте, когда вместе с вами на подиум поднялся ваш инженер Джанпьеро Ламбьязе? Особенно учитывая непростой день, в течение которого ему из-за различных проблем пришлось чаще обычного общаться с вами по радио.

Макс Ферстаппен: Да, Джанпьеро не ожидал этого! Помню, как в прошлом году в Лас-Вегасе он сказал мне: «Наверное, это последний раз, когда я поднялся на подиум». Я ответил ему: «Не говори глупостей, мы одержим ещё немало побед».

Похоже, тогда я едва не сглазил. Конечно, здорово, что команда отправила его на подиум. Мы все знаем, что он уходит из Red Bull Racing, но это был действительно особенный момент: мы вместе поднялись на подиум на трассе, где раньше нам не удавалось побеждать.