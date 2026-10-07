Макс Ферстаппен отметил: «У меня пока нет побед в Сингапуре»

Трасса Марина-Бей в Сингапуре остается единственным автодромом в календаре этого сезона, где Макс Ферстаппен еще не одерживал победу. Накануне гоночного уик-энда пилот Red Bull Racing дал понять, что намерен изменить эту статистику.

Макс Ферстаппен: «Победа в Малайзии подарила невероятные ощущения и стала отличным поводом для гордости всей команды, ведь это первый наш успех в статусе производителя силовой установки. Мы долго шли к этой цели, поэтому достижение является особенным для всех нас.

Мы стараемся улучшать машину от гонки к гонке и надеемся продемонстрировать хорошую форму в Сингапуре, который завершает строенную серию. Думаю, победа в Малайзии была обусловлена специфическими особенностями трассы, поэтому посмотрим, как сложатся наши дела на предстоящем этапе.

Мне нравятся городские трассы, а в Сингапуре много поворотов и кочек. Жара тоже станет одним из факторов, но, по крайней мере, мы выступаем уже после заката. Я никогда не побеждал в Сингапуре, так что на этой трассе у меня остались незаконченные дела».

Айзек Хаджар: «Гонка в Малайзии сложилась для меня не совсем так, как хотелось, но команда добилась отличного результата, и это особенный момент для всех нас.

В строенной серии этапов хорошо, что ты сразу переключаешься на следующий этап, и это помогает быстро «перезагрузиться». В моём случае такой подход всегда работает. Мне всегда нравилось выступать в Сингапуре – это одна из моих любимых трасс в календаре, а у ночных гонок всегда особенная атмосфера.

В Сингапуре сложные условия, но у меня уже есть и прошлогодний опыт, и опыт, полученный в Малайзии, так что меня это не беспокоит. Если нам удастся объединить скорость, показанную в Баку с тем, чему мы научились в Малайзии, то тогда нас будет ждать успешный уик-энд».