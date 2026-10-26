Макс Ферстаппен: слишком многое пошло не по плану

Макс Ферстаппен занял третье место в Остине. После старта со второй позиции пилот Red Bull Racing рассчитывал на более высокий результат.

Вопрос: Макс, поздравляем с 10-м подиумом в сезоне. Как вы оцениваете прошедшую гонку?

Макс Ферстаппен: Честно говоря, так себе. Не самая удачная гонка. По какой-то причине более мягкие составы резины у нас не работали. Думаю, мы ошиблись с выбором шин на дистанцию.

По ходу гонки стало очевидно, что машины на более жёстких шинах обладают значительно лучшим сцеплением, однако команда не смогла своевременно отреагировать. Вероятно, мы слишком сильно полагались на выводы после двух предыдущих гонок, где более мягкие составы работали эффективнее. В Остине ситуация оказалась иной.

Также возникло слишком много проблем с силовой установкой: в поворотах она работала нестабильно и меняла своё поведение от круга к кругу. Из-за этого было невозможно подобрать оптимальный ритм и добиться стабильной работы машины. Кроме того, пит-стоп прошёл с заминкой. В этот раз слишком многое пошло не так.

Вопрос: Почему, на ваш взгляд, машина здесь вела себя иначе, чем в предыдущих гонках, где вы были очень быстры?

Макс Ферстаппен: Наша машина – не самая быстрая на скоростных участках и не самая быстрая на медленных. Возможно, лучше быть очень быстрым на высоких скоростях, либо самым быстрым на низких, а когда ты ни там, ни там, ты оказываешься где-то в середине. В этой гонке так и получилось.

Если бы мы по-другому распределили составы резины на дистанции, я мог бы финишировать вторым, но после гонки всегда легко рассуждать о подобных вещах. К тому же нестабильная работа силовой установки не позволяла выжать из машины максимум скорости. Нам предстоит обратить внимание ещё на множество моментов.

Вопрос: Старт также оказался не самым удачным?

Макс Ферстаппен: В итоге я не потерял позицию, так что всё не так плохо. Старт был обычным.

Шарль оказался быстрее на отрезке между вторым и третьим поворотами и обогнал меня по внешнему радиусу. Это был хороший манёвр. Я подумал: «Ладно, давай подождём». На отрезке от 12-го до 15-го поворота мы вновь поборолись.

Кроме того, на первом круге в шестом повороте с внешней стороны от меня ехал Льюис, и там тоже пришлось приложить усилия. В результате Кими оказался немного впереди, но ничего страшного.

Вопрос: В гонке снова возникли проблемы с радиосвязью. Кажется, такое происходит уже второй раз?

Макс Ферстаппен: Это не второй раз. Я даже не знаю, сколько раз в этом году у нас отказывала связь. Может, стоит начать общаться на языке жестов? Так будет дешевле. Это катастрофа. Да, это катастрофа. Честно говоря, это действительно раздражает.

Вопрос: В субботу вы говорили, что в гонке сможете добиться от машины большего и поборетесь за первое место. С учётом возникших проблем третье место стало абсолютным максимумом?

Макс Ферстаппен: Нет, мы не выжали из машины максимум. Проблемы, конечно, не помогают, но я думаю, что наша стратегия, связанная с выбором шин, просто была неверной. Есть несколько моментов, которые нужно проанализировать: почему эти шины не оправдали ожиданий, или почему другие шины сработали лучше. Нужно найти причину и сделать выводы. И, как я уже говорил, медленный пит-стоп тоже не помог. Обычно мы неплохо справляемся, но на этот раз не получилось.