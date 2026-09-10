Главная Новости Red Bull Racing Макс Ферстаппен назвал слабое место болида Red Bull
Новости

Макс Ферстаппен назвал слабое место болида Red Bull

Макс Ферстаппен признал, что Red Bull Racing не смогла решить проблемы с поведением машины на поребриках и неровностях, сохраняющиеся несколько сезонов
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.09.2026, 19:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В беседе с журналистами в Мадриде Макс Ферстаппен сообщил, что Red Bull Racing пока не удалось устранить проблемы с поведением автомобиля на поребриках и неровных участках трассы. По словам четырёхкратного чемпиона мира, эта особенность сохраняется на протяжении нескольких поколений машин и особенно заметна на городских трассах.

Макс Ферстаппен: «Эта проблема давно нам известна, поэтому мы стараемся разобраться, устранить её и сделать машину лучше. Но мы знаем, что поребрики и неровности не самая сильная сторона нашей машины.

Некоторые проблемы RB22 перешли от машин предыдущих поколений. Раньше я уже жаловался на поведение машины на неровностях и поребриках и продолжаю жаловаться на них сейчас. Поэтому мы работаем над тем, чтобы это исправить, но, к сожалению, здесь нет какого-то простого и очевидного решения. Если бы оно было, мы бы уже устранили эту проблему.

Формула 1 иногда бывает очень сложной, и не всегда легко определить одну конкретную причину. Возможно, проблема возникает из-за сочетания сразу нескольких факторов, и нужно разобраться во всех компонентах машины, чтобы улучшить её поведение в определённой ситуации».

Источник

Макс Ферстаппен (624)Red Bull Racing (1039)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация