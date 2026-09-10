Макс Ферстаппен назвал слабое место болида Red Bull

В беседе с журналистами в Мадриде Макс Ферстаппен сообщил, что Red Bull Racing пока не удалось устранить проблемы с поведением автомобиля на поребриках и неровных участках трассы. По словам четырёхкратного чемпиона мира, эта особенность сохраняется на протяжении нескольких поколений машин и особенно заметна на городских трассах.

Макс Ферстаппен: «Эта проблема давно нам известна, поэтому мы стараемся разобраться, устранить её и сделать машину лучше. Но мы знаем, что поребрики и неровности не самая сильная сторона нашей машины.

Некоторые проблемы RB22 перешли от машин предыдущих поколений. Раньше я уже жаловался на поведение машины на неровностях и поребриках и продолжаю жаловаться на них сейчас. Поэтому мы работаем над тем, чтобы это исправить, но, к сожалению, здесь нет какого-то простого и очевидного решения. Если бы оно было, мы бы уже устранили эту проблему.

Формула 1 иногда бывает очень сложной, и не всегда легко определить одну конкретную причину. Возможно, проблема возникает из-за сочетания сразу нескольких факторов, и нужно разобраться во всех компонентах машины, чтобы улучшить её поведение в определённой ситуации».