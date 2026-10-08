Макс Ферстаппен: «Пусть меня помнят таким, какой я есть»

Гран При Сингапура станет для Макса Ферстаппена 250-м стартом в Формуле 1. В преддверии юбилейной гонки официальный сайт чемпионата опубликовал ответы четырёхкратного чемпиона мира на вопросы болельщиков. Темы разговора вышли далеко за пределы автоспорта.

Болельщики попросили Макса Ферстаппена назвать лучший совет, который помогает ему в разных сферах жизни.

Макс Ферстаппен: Просто будь самим собой! И оставайся реалистом. Думаю, это самый важный совет.

Отдельно гонщика спросили о Гран При Сан-Паулу 2024 года, который прошёл в условиях почти нулевой видимости.

Макс Ферстаппен: Вероятно, в 2016-м другая моя гонка в Сан-Паулу в плане видимости была даже хуже. Но вообще мы очень много тренируемся, чтобы вот так гоняться под дождём. Согласен, видимость порой оставляет желать лучшего, но все в равных условиях, с которыми надо просто уметь справляться. Но, конечно, это была безумная гонка, и очень важно, что я её выиграл.

Ферстаппен также рассказал о хобби, которое стало для него неожиданным увлечением.

Макс Ферстаппен: Несколько лет назад я начал играть в падел-теннис, хотя до этого никогда в жизни не занимался никаким спортом, в котором надо играть ракеткой. Даже не ожидал, что это меня увлечёт, однако падел-теннис доставляет мне большое удовольствие.

Отвечая на вопрос о жизни молодого отца, гонщик выделил время, проведённое с дочкой.

Макс Ферстаппен: Пожалуй, просто проводить время с дочкой, видеть, как она растёт, просто осознавать, что это твоя маленькая дочь. Однозначно, это мне нравится больше всего.

В разговоре затронули и гипотетическую ситуацию, в которой все гонщики чемпионата оказались бы на всю ночь в аэропорту.

Макс Ферстаппен: Кто возьмётся решать проблему? Я и возьмусь! Из-за кого она только усугубится?.. Не знаю, давайте постараемся не застревать в аэропортах. А если такое происходит, то это уже достаточно неприятная ситуация. Что может быть хуже? И где буду я? Что ж, буду среди застрявших в этом аэропорту!

На вопрос о возможной профессии за пределами Формулы 1 Макс Ферстаппен назвал несколько вариантов, связанных с автоспортом.

Макс Ферстаппен: Полагаю, я всё равно работал бы в области автоспорта. Если бы не добился успеха в Формуле 1, то скорее всего стал бы менеджером или просто консультировал молодых талантливых гонщиков.

Говоря о ценностях, которые помогают ему в спорте и повседневной жизни, Ферстаппен отметил важность спокойствия и обычного образа жизни.

Макс Ферстаппен: Я стараюсь, насколько это возможно, сохранять спокойствие, не обращать внимания на всякую ерунду, например, на социальные сети… Просто стараюсь жить нормальной жизнью, общаться с теми людьми, с кем я хочу общаться, и всему этому радоваться.

Любимым блюдом гонщик назвал томатный суп и карпаччо из говядины.

Макс Ферстаппен: Томатный суп и карпаччо из говядины.

Ферстаппена попросили назвать самого сложного соперника за время карьеры — как на трассе, так и за её пределами.

Макс Ферстаппен: Трудно выбрать кого-то одного. Разумеется, в Формуле 1 много отличных гонщиков, но у меня и в картинге были прекрасные напарники. По ходу карьеры ты многому учишься в своих напарников. Думаю, в целом в процессе накопления опыта работы с напарниками приходится преодолевать разного рода сложности, ведь другие гонщики – всегда твои соперники. Сложного назвать какое-то одно конкретное имя.

Отвечая на вопрос о периоде совместных выступлений с Даниэлем Риккардо, Макс Ферстаппен признался, что скучает по тому времени.

Макс Ферстаппен: Конечно, скучаю! Даниэль – классный парень, и мы до сих пор немного общаемся. Однозначно, это был очень интересный и весёлый период моей карьеры, и когда мы с ним встречаемся, нам есть что вспомнить и над чем посмеяться.

После гоночного уик-энда гонщик предпочитает проводить время дома с семьёй.

Макс Ферстаппен: Вероятно, мой любимый способ расслабиться – просто вернуться домой и проводить время с семьёй, с детьми и стараться поменьше думать о гонках.

Ферстаппен отметил, что по ходу карьеры не сталкивался с моментами, когда терял надежду.

Макс Ферстаппен: Нет, не было. Я хочу сказать, что надо просто продолжать трудиться и двигаться к поставленной цели, хотя этот путь не всегда прямой и не всегда его можно назвать восходящим трендом. Если страстно любишь дело, которым занимаешься, то просто продолжай, и какие-то дни обязательно будут лучше, чем остальные.

Говоря о наследии, которое хотел бы оставить, гонщик подчеркнул, что для него важнее всего оставаться открытым и честным.

Макс Ферстаппен: Гм, какое наследие я хочу оставить? Мне кажется, если люди запомнят меня как открытого и честного человека, который всегда был самим собой, не пытался быть похожим на кого-то ещё… Пусть меня помнят таким, какой я есть – для меня это важнее всего.

На вопрос о легендарном гонщике Формулы 1, которого он пригласил бы на ужин, Макс Ферстаппен ответил, что не стремится общаться со знаменитостями.

Макс Ферстаппен: У меня никогда не было подобных желаний, я не хочу общаться ни с какими знаменитостями. Я просто хочу проводить время с друзьями и семьёй, когда это возможно, и ужин в такой компании в любом случае был бы самым лучшим! Просто с людьми, которых ты любишь, с которыми тебе хорошо, вместе с которыми ты можешь от души посмеяться. А с кем-то, кого я не знаю, мне бы вообще не хотелось садиться за стол.

В завершение Ферстаппена спросили, что бы он посоветовал себе в юном возрасте.

Макс Ферстаппен: Ничего не стал бы говорить. Просто позволил бы ему жить своей жизнью, пройти и через хороший опыт, и через плохой, ведь в конечном итоги всё это помогает стать лучше и в профессиональном плане, и в человеческом. Если всё знать заранее, то жизнь, наверное, была бы очень скучной.