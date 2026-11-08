Макс Ферстаппен отметил: «Первые круги были очень важны»

Макс Ферстаппен, стартовавший с 21-й позиции, завершил гонку в Интерлагосе вторым. Его напарник по Red Bull Racing Айзек Хаджар занял третье место.

Макс Ферстаппен (2-й): «Сложная гонка. Первые несколько кругов были очень важны. Я провёл множество обгонов, в начале гонки машина вела себя очень здорово.

К сожалению, после этого – я не знаю, не получила ли она какие-то повреждения, но машина вела себя совершенно иначе, чем до этого по ходу уик-энда. Баланс изменился, ощущения были странными. К сожалению после того, как я вышел на второе место, добиться большего мне не удалось. Нужно понять, что именно пошло не так».

Айзек Хаджар (3-й): «Сегодня было очень непросто, особенно при переходе с промежуточных шин на слики – важно было удержать машину, не попасть в ловушку, особенно на пит-лейн – вы видели, как сложно было там пилотировать.

Я очень рад финишировать третьим. Мне нужно делать чуть меньше ошибок, я мог бы избежать той неловкой ситуации с Максом. Хочу извиниться, думаю, что на том отрезке я мог бы чуть лучше контролировать машину.

Я едва не врезался в своих механиков при въезде в боксы, но парни справились, быстро провели пит-стоп – спасибо им за работу».