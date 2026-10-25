Макс Ферстаппен ответил на слова Бобби Эпстайна

В начале уик-энда Ферстаппен раскритиковал состояние покрытия трассы в Остине и пожаловался на большое количество кочек, из-за которых гонщикам приходится принимать обезболивающие. Президент COTA Бобби Эпстайн в ответ заявил, что ситуация находится в норме, поскольку других гонщиков всё устраивает.

Перед гонкой Макс ответил Эпстайну и призвал провести более масштабные работы, а не ограничиваться очередным ремонтом.

Макс Ферстаппен: «Я приглашаю его сесть за руль моей машины. Уверен, он сойдёт с дистанции уже после пяти кругов – и после этого не сможет ходить.

Я думаю, что FIA и Формула 1 должны быть строже в этом отношении. Я понимаю, что все это стоит больших денег, но текущий ремонт – это лишь попытка наложить пластырь на глубокую рану. Нужно опуститься на глубину и заложить прочный фундамент, если знаешь, что грунт под трассой смещается».