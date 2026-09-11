Главная Новости Red Bull Racing Макс Ферстаппен оценил итоги сессий: «Обе сессии прошли не так уж плохо»
Новости

Макс Ферстаппен оценил итоги сессий: «Обе сессии прошли не так уж плохо»

Гонщики Red Bull Racing оценили первый день на новой трассе MadRing: Ферстаппен и Лоусон ждут роста скорости по мере адаптации и улучшения асфальта.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.09.2026, 21:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Пилоты Red Bull Racing положительно оценили первый день тренировок на новой мадридской трассе. При этом Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон отметили, что по мере адаптации к MadRing и улучшения состояния асфальта скорости будут расти.

Макс Ферстаппен (6-й): «Обе сессии прошли не так уж плохо. Мы всегда стараемся найти возможность прибавить и получше разобраться с работой резины. Очень важно постепенно добиваться уверенности за рулём, особенно здесь, на новой трассе, и я чувствовал, что скорости растут с каждым кругом.

Всегда есть возможность исправить какие-то мелочи, поэтому нужно продолжать работать и добиваться улучшений – именно этим мы займёмся вечером.

Завтра основное внимание надо будет уделить темпу на одном быстром круге, а также поведению шин на длинной серии кругов, но события могут развиваться по любому сценарию, поэтому надеюсь, что третья тренировка пройдёт без осложнений, и мы сможем решить стоящие перед нами задачи».

Лиам Лоусон (10-й): «MadRing очень отличается от автодромов, на которых мы выступаем не один год, и здесь всем требуется намного больше времени на адаптацию. Трасса очень интересная, на ней немало очень быстрых участков, и пилотировать необходимо максимально собранно.

На первой тренировке важно было постепенно набирать скорость. Трасса позволяет ехать всё быстрее, ведь она совсем новая, но покрывается слоем отработанной резины, поэтому скорости растут. Впрочем, и после второй тренировки я думаю, что мы, безусловно, сможем прибавить ещё.

По-моему, сейчас важнее всего постараться проехать на тренировках как можно больше кругов и как можно лучше подготовиться к квалификации.

Вероятно, поскольку мы только адаптируемся к трассе, то не пытаемся пилотировать на пределе, и похоже, что пока всё идёт нормально. Вечером поработаем над настройками, чтобы более уверенно провести заключительную тренировку перед квалификацией».

Источник

Макс Ферстаппен (625)Лиам Лоусон (227)Red Bull Racing (1041)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Редакция·10.09.2026
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация