Макс Ферстаппен оценил итоги сессий: «Обе сессии прошли не так уж плохо»

Пилоты Red Bull Racing положительно оценили первый день тренировок на новой мадридской трассе. При этом Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон отметили, что по мере адаптации к MadRing и улучшения состояния асфальта скорости будут расти.

Макс Ферстаппен (6-й): «Обе сессии прошли не так уж плохо. Мы всегда стараемся найти возможность прибавить и получше разобраться с работой резины. Очень важно постепенно добиваться уверенности за рулём, особенно здесь, на новой трассе, и я чувствовал, что скорости растут с каждым кругом.

Всегда есть возможность исправить какие-то мелочи, поэтому нужно продолжать работать и добиваться улучшений – именно этим мы займёмся вечером.

Завтра основное внимание надо будет уделить темпу на одном быстром круге, а также поведению шин на длинной серии кругов, но события могут развиваться по любому сценарию, поэтому надеюсь, что третья тренировка пройдёт без осложнений, и мы сможем решить стоящие перед нами задачи».

Лиам Лоусон (10-й): «MadRing очень отличается от автодромов, на которых мы выступаем не один год, и здесь всем требуется намного больше времени на адаптацию. Трасса очень интересная, на ней немало очень быстрых участков, и пилотировать необходимо максимально собранно.

На первой тренировке важно было постепенно набирать скорость. Трасса позволяет ехать всё быстрее, ведь она совсем новая, но покрывается слоем отработанной резины, поэтому скорости растут. Впрочем, и после второй тренировки я думаю, что мы, безусловно, сможем прибавить ещё.

По-моему, сейчас важнее всего постараться проехать на тренировках как можно больше кругов и как можно лучше подготовиться к квалификации.

Вероятно, поскольку мы только адаптируемся к трассе, то не пытаемся пилотировать на пределе, и похоже, что пока всё идёт нормально. Вечером поработаем над настройками, чтобы более уверенно провести заключительную тренировку перед квалификацией».