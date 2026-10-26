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Макс Ферстаппен признал: «Наш темп оказался недостаточно хорош»

Макс Ферстаппен объяснил третье место на Гран-при США нехваткой скорости Red Bull и неподходящими шинами, а также рассказал об обгоне Ландо Норриса.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.10.2026, 01:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен завершил гонку в Остине на третьем месте и поднялся на подиум. Представитель Red Bull Racing отметил, что скорости машины оказалось недостаточно для борьбы за победу. Его напарник Айзек Хаджар, стартовавший с третьей позиции, потерял ее на старте и в итоге финишировал шестым.

Макс Ферстаппен (3-й): «Я считаю, что наш темп оказался недостаточно хорош. Кроме того, шины, которые были доступны, оказались не самыми подходящими. Нам с командой предстоит разобраться в причинах нехватки скорости, ведь в двух последних гонках всё работало отлично, но по какой-то причине не сработало на этой трассе.

Тем не менее, удалось подняться на подиум. Возможно, ближе к финишу мне повезло с виртуальным автомобилем безопасности, но я этому только рад.

Обгон Ландо Норриса? Ситуация была таковой, что или я обгоню, или меня обгонят, поэтому я решил попробовать провести обгон».

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Источник

Макс Ферстаппен (669)Айзек Хаджар (206)Red Bull Racing (1103)

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