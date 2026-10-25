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«На кочке машина подпрыгнула как кенгуру»: Макс Ферстаппен описал инцидент

Макс Ферстаппен объяснил второе место в квалификации Гран-при США проблемами с балансом и сцеплением машины, а Айзек Хаджар повторил лучший результат в карьере.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.10.2026, 01:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен занял второе место в квалификации в Остине, проиграв обладателю поула Кими Антонелли почти две десятых секунды. Представитель Red Bull Racing связал результат с неудовлетворительным поведением машины в финальной сессии.

Айзек Хаджар стал третьим, повторив свой лучший результат в квалификации. Ранее французский гонщик стартовал с третьей позиции на первом этапе сезона в Мельбурне.

Макс Ферстаппен (2-й): «Финал квалификации получился не очень хорошим. Я имею в виду, что первая и вторая части сложились хорошо, но в финале по какой-то причине на обоих комплектах шин баланс машины оставлял желать лучшего.

Я не допускал ошибок, но у машины просто не было сцепления, и она сильно скользила. Во время решающего круга я пытался прибавить, но в некоторых поворотах мешал попутный ветер, а затем я наехал на кочку, и машина подпрыгнула как кенгуру, после чего возник сильный занос. В этот момент мой круг был испорчен.

Честно говоря, я недоволен тем, как сложился финал квалификации – получилось совсем не так, как я рассчитывал и ожидал. Но у меня второе место на старте, так что я его принимаю».

Айзек Хаджар (3-й): «Я доволен третьим местом, поскольку с самого начала уик-энд складывался для меня невероятно тяжело. Я не мог найти правильный баланс, из-за чего с управляемостью были серьёзные проблемы. В третьей тренировке мне не удалось проехать быстрый круг – настолько было сложно управлять машиной.

Я благодарен команде за напряжённую работу в этот уик-энд. Признаюсь, я довольно резко общался с парнями, поэтому хочу принести извинения.

Я рад третьему месту, хотя теперь считаю, что были шансы побороться за поул. В тринадцатом и пятнадцатом поворотах был очень сильный попутный ветер, из-за которого я потерял много времени, так что немного обидно. Но я всё же рад, что добился такого результата».

Источник

Макс Ферстаппен (667)Айзек Хаджар (205)Red Bull Racing (1101)

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