Катар в четвёртый раз принимает этап Формулы 1. На трассе Лосаил три последних года победу одерживал Макс Ферстаппен. Пилот Red Bull Racing намерен продлить эту серию в предстоящий уик-энд и помочь команде гарантировать третье место в Кубке конструкторов.

Макс Ферстаппен: «Гонка в Лас-Вегасе получилась сумасшедшей, и здорово, что нам удалось одержать победу. Трасса Лосаил совсем другая – здесь сложные повороты и много быстрых связок. Трасса должна подойти нашей машине, которая эффективна в быстрых поворотах.

В Катаре очень важно беречь шины, особенно с учётом ограничения в 27 кругов на одном комплекте. На этой трассе на шины действуют высокие нагрузки, поэтому нам нужно грамотно выбрать стратегию и как можно лучше разобраться в поведении шин. В последних гонках мы выступали стабильно и показывали хороший темп, а команда проделала отличную работу на протяжении всего сезона.

Мы не раз добивались успеха на этой трассе, но с новым техническим регламентом сложно предсказать, насколько конкурентоспособными мы окажемся в этот раз. Наша цель остаётся неизменной – занять третье место в Кубке конструкторов. Важно сохранить хороший темп и успешно провести два заключительных этапа сезона».

Айзек Хаджар: «Я с нетерпением жду начала нового уик-энда. Гонка в Лас-Вегасе закончилась не так, как мне хотелось, но скорость машины оставила хорошее впечатление. Постараемся сохранить этот темп и в Катаре.

В Катаре нас ждут совершенно другие условия, чем в Лас-Вегасе, но мы рассчитываем продолжить выступать на хорошем уровне. Дополнительным фактором станет стратегия работы с шинами – нам предстоит учитывать её особенности по ходу гонки.

До конца сезона осталось совсем немного времени, но я чувствую, что мне ещё есть, что показать. Сейчас мы занимаем третье место в Кубке конструкторов и хотим сохранить эту позицию ради всех тех, кто так много работает на команду».