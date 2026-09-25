Макс Ферстаппен: Квалификационная сессия обернулась катастрофой

Макс Ферстаппен занял восьмое место в квалификации Гран При Азербайджана. Пилот Red Bull Racing проиграл своему напарнику Айзеку Хаджару почти шесть десятых секунды и рассказал о причинах неудачного выступления.

Макс Ферстаппен (8-й): «В квалификации мне не хватало максимальной скорости. Я проигрывал по полсекунды на круге по сравнению с напарником – и это из-за разницы в максимальной скорости. Это первая проблема.

Вторая проблема была в финале, когда в середине круга перед быстрым кругом батарея не зарядилась. В результате я начал попытку с наполовину пустой батареей, и мне пришлось прервать попытку, а это привело к тому, что шины стали остывать. Всё это накладывалось друг на друга, отразившись на финальной попытке.

Да, я начал круг, но мне не хватало максимальной скорости, на моём круге появились жёлтые флаги, и шины остыли. Всё эти факторы и привели к такому результату.

Даже не знаю, почему так получилось, ведь мы были быстры весь уик-энд, но квалификация превратилась в катастрофу из-за всех этих проблем. Посмотрим, что удастся сделать в гонке».

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