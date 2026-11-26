В четверг на трассе Лосаил Макс Ферстаппен сообщил, что больше не намерен возвращаться к теме конфликта с Джорджем Расселлом на этапе в Лас-Вегасе.

Макс Ферстаппен: «Мне больше нечего сказать на эту тему. В Лас-Вегасе я уже сказал всё, что хотел, так что с моей стороны вопрос закрыт. Меня это не беспокоит.

Сейчас я полностью сосредоточен на предстоящем уик-энде. Я доволен тем, чего мы добились в Лас-Вегасе. Жизнь продолжается».

Оценивая перспективы Red Bull Racing, Ферстаппен отметил заметный прогресс команды в последних гонках. При этом он подчеркнул, что коллективу ещё предстоит решить ряд задач.

«Последние девять-десять гонок прошли для нас очень хорошо, – продолжает Макс. – Мы значительно улучшили машину, хотя в начале сезона у нас было немало проблем, которые необходимо было решить.

Мы продолжаем многое изучать перед следующим сезоном. Есть ещё немало вещей, которые мы хотим улучшить. Команда продолжает проверять разные решения, чтобы понять, в каком направлении двигаться в следующем сезоне.

Кроме того, в следующем году многое изменится в техническом регламенте, и это тоже может повлиять на расстановку сил. Наша главная задача состоит в том, чтобы стать более конкурентоспособными с самого начала сезона».