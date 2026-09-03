Макс Ферстаппен признался: «Давно я так не болел, как в Зандфорте!»

На предыдущем этапе в Зандфорте Макс Ферстаппен выступал с гриппом. В четверг в Монце гонщик сообщил, что болезнь отступила, однако оценивал свои перспективы осторожно.

Макс Ферстаппен: «Нужно быть реалистами, понимать, на каком этапе мы сейчас находимся и как выступаем. Я считаю, что нам нужно просто постараться хорошо провести этот уик-энд.

Я знаю, что из-за особенностей трассы здесь нам придётся непросто. Нужно разобраться, решить, что мы можем сделать, а там посмотрим, на каких позициях мы окажемся. Судя по результатам последних Гран При, нам стоит быть реалистами.

Авария на первых кругах в Зандфорте не оставила последствий – новый барьер SAFER [Steel And Foam Energy Reduction] отлично справился со своей задачей, поглотив энергию удара, но из-за простуды я чувствовал себя больным. Когда болезнь уходит, начинаешь понимать, как это здорово, когда всё в порядке, но всю неделю в Зандфорте я чувствовал себя ужасно. И ещё несколько дней потом.

Здорово, что перед Монцей у нас была свободная неделя, я смог восстановиться и сейчас чувствую себя лучше. Давно я так не болел!»