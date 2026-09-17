«В команде сейчас совсем другое настроение», — отметил Макниш.

Гоночный директор команды Audi Алан Макниш положительно оценивает ход сезона. По его словам, команда рассчитывает побороться за седьмую строчку в Кубке конструкторов.

Алан Макниш: «Превзошли ли мы свои ожидания? В некотором смысле, да. Когда в Мадриде все в команде были расстроены тем, что мы не прошли в финал квалификации, это говорило о том, насколько сильно изменились эти ожидания по сравнению с началом сезона.

У сотрудников команды сейчас совсем другое настроение. Но мы могли бы занимать позиции и повыше, если бы не проблемы с надёжностью в начале сезона.

Судя по средней скорости прохождения поворотов в Баку, эта трасса подходит нашей машине. На этом этапе у нас хорошие шансы заработать очки и побороться за седьмую строчку в Кубке конструкторов – такой и будет наша цель!»