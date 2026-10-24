Макниш: Сотрудники понимают, что у команды есть общая цель

Гоночный директор Audi F1 Алан Макниш в Остине рассказал о прогрессе команды, обновлениях машины и подготовке Фредди Слейтера к первым тренировкам в Формуле 1.

Вопрос: Нико Хюлкенберг удачно провёл уик-энд в Сингапуре, но там весьма своеобразная трасса. Вы уверены в том, что сможете повторить этот успех в Остине?

Алан Макниш: Да, в Сингапуре всё сложилось удачно. Мы впервые заработали очки в субботнем спринте, а затем закрепили успех очками в основной гонке. Это добавило нам уверенности после Баку и Сепанга, где у нас на последнем круге отобрали десятое место, что, мягко говоря, было обидно.

В Остине пятница тоже прошла неплохо. Гаэбриэль был близок к первой десятке, так что в целом динамика позитивная. Мы надеемся, что и этот уик-энд пройдёт удачно.

Вопрос: Вы привезли в Остин несколько новинок. Как они себя показали?

Алан Макниш: В первой сессии мы разделили программу. Габриэлю поставили новинки – их не так много, как было в Баку, а Нико выехал на машине прошлой спецификации, которую мы использовали в последних гонках. По телеметрии и по времени на круге было очевидно, что новый обвес даёт преимущество, и во второй тренировке новинки стояли на обеих машинах.

Вопрос: Вы планируете ещё дорабатывать эту машину или уже полностью переключились на 2027-й?

Алан Макниш: Думаю, сейчас все команды уделяют больше внимания машине 2027 года. Новинки ещё будут появляться, но ничего серьёзного.

Вопрос: Вы уже шесть месяцев занимаете должность гоночного директора Audi. Как бы вы описали ситуацию в команде?

Алан Макниш: Команда серьёзно эволюционирует. В этом нет сомнений. Я знал эту команду раньше, под другим названием. В какой-то момент у команды были отличные специалисты, но не было необходимых ресурсов и точно выбранного направления.

Когда команда стала частью Audi, когда мы смогли стабильно бороться с соперниками и зарабатывать очки, это подняло боевой дух. Наши сотрудники видят, что у команды есть цель, не только краткосрочная, но и долгосрочная. Это один из ключевых моментов. Ситуация позитивная.

Вопрос: Вы сказали, что вице-чемпион Формулы 3 Audi Фредди Слейтер проведёт две первых тренировки в вашей команде. Почему вы пригласили его именно сейчас, и чего от него ждёте?

Алан Макниш: Прежде всего, Фредди это заслужил. Если посмотреть на его карьеру – мы работаем с ним уже почти три года, то совершенно очевидно, что у него есть талант, нужный настрой и стремление к цели. Он отлично вписался в нашу программу, во всё, чем мы занимаемся, и если говорить о корпоративной культуре и прочем, то он действительно уделяет этому большое внимание.

Мы очень рады, что можем предоставить ему возможность впервые сесть за руль Формулы 1 – он проведёт с нами первую тренировку в Мексике, а потом в Бразилии. Конечно, ему нужно почувствовать машину, понять, как она работает, поэтому я жду, что он будет действовать очень разумно. Он только в начале пути, который, я надеюсь, приведёт его к долгосрочной карьере в Формуле 1.

Вопрос: Что вы думаете о предложенной Джеймсом Ваулзом схеме плавающего ограничения бюджетов, привязанного к очкам за сезон или позиции в Кубке конструкторов?

Алан Макниш: Я считаю, что ограничение расходов – это важный фактор обеспечения устойчивого развития Формулы 1. Это механизм, который развивался и, по моему мнению, будет развиваться и дальше.

Очевидно, что FIA является органом, контролирующим этот процесс, и я считаю, что нам нужно, если посмотреть на ситуацию объективно, создать систему, которая будет устойчивой в долгосрочной перспективе для всех, а не только для тех или иных участников. Мы полностью доверяем FIA в этом процессе.