Макниш: вся компания Audi равняется на команду Формулы-1

В 2026 году в Формуле 1 появилась заводская команда Audi. Практически в то же время стартовали продажи нового «заряженного» полноприводного седана RS 5 с гибридной силовой установкой.

Автомобиль оснащён 2,9-литровым двигателем V6 с двумя турбинами, мощность которого составляет 510 л.с. С учётом электрической части суммарная отдача достигает 639 л.с. В предельных режимах RS 5 способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Во время гоночного уик-энда в Зандфорте Нико Хюлкенберг проехал на RS 5 по трассе. В конструкции седана применены некоторые технические решения, которые ранее прошли испытания в Формуле 1.

«Невозможно взять мотор V6 от машины Ф1 и установить его на дорожном автомобиле, – прокомментировал Алан Макниш, гоночный директор команды Audi, трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана». – Он иначе функционирует, в нём иначе проходят рабочие процессы, а также разница в том, в каком темпе идёт его модернизация.

Когда поставлена задача как можно быстрее из точки A добраться в точку B, то её можно достичь либо за увеличения мощности двигателя, но при этом также нужно повышать его эффективность. Если вспомнить эру, когда в Формуле 1 использовались моторы V10 и сколько раз за сезон мы меняли двигатели, то это просто какое-то безумие.

В те времена всего было явно в избытке, в том числе расход топлива зашкаливал, но подход к разработке современных силовых установок изменился полностью. Если говорить о гонках, то важно как можно быстрее подзаряжать батарею и добиться, чтобы она быстрее выдавала энергию. Но команда Формулы 1 с её стремлением к максимальной эффективности и скорости задаёт стандарты, на которые равняется вся компания».