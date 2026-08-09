Макниш: Гонщикам важно давать возможность учиться на собственных ошибках

В январе текущего года, перед дебютным сезоном в Формуле 1, компания Audi объявила о запуске собственной программы подготовки гонщиков Driver Development Programme (DDP). Новая инициатива направлена на развитие молодых талантов для участия в мировых автоспортивных сериях.

Руководителем программы назначен Алан Макниш, который также занимает пост гоночного директора заводской команды Audi. В настоящее время участниками DDP являются двое молодых пилотов: 17-летний британец Фредди Слейтер, возглавляющий личный зачёт Формулы 3, и 19-летняя австрийская гонщица Эмма Фельбермайр, представляющая женскую серию F1 Academy.

Макниш, комментируя цели программы, отметил: «Задача гонщика не только быстро ездить, он также должен быть своего рода лидером команды... Гонщики могут способствовать созданию позитивной атмосферы в коллективе, однако иногда бывает и наоборот. Поскольку у нас серьёзные намерения, и мы хотим выступать на самом высоком уровне, в нашей программе должны быть достойные участники».

По словам руководителя, идея создания подобного проекта возникла у него ещё в 2023 году. Тогда началась проработка концепции и определение задач, которые должна выполнять программа. В 2024-м, по словам Макниша, DDP начала свою работу, а процесс реализации проекта продолжится и в 2025 году.

Алан Макниш подчеркнул, что программа развивается вместе со своими участниками. Он отметил прогресс Фредди Слейтера, который за последние годы значительно изменился как спортсмен и как личность. Макниш поделился личными размышлениями о росте молодых гонщиков, сравнив их опыт со своим собственным.

Руководитель также обратил внимание на развитие Габриэля Бортолето, гонщика заводской команды Формулы 1 Audi, который был одним из первых кандидатов на участие в DDP. Макниш рассказал, что с самого начала присматривался к шести молодым пилотам, и по сей день двое из них сотрудничают с командой. За последние 24 месяца, по его словам, Бортолето заметно прибавил в профессиональном плане.

В ходе программы невозможно полностью передать опыт другим, однако наставники могут поддерживать молодых спортсменов, помогать им учиться на собственных ошибках. Макниш подчеркнул, что все, включая себя, допускают ошибки, но важно, какие выводы из них делаются. По его мнению, обучение гонщиков можно сравнить с университетом, где процесс совершенствования занимает много времени.

Фредди Слейтер поделился своими впечатлениями от работы с Аланом Макнишем, отметив его роль не только как руководителя, но и как наставника: «Алан – первый человеком из Audi, с кем я поговорил, и в какие-то моменты он был для меня кем-то вроде второго отца. Он сам через многое прошёл и помогает мне разобраться в том, как устроен автоспорт, и какой у тебя должен быть психологический настрой. После каждого очередного гоночного уик-энда мы с ним беседуем, и его мнение для меня очень ценно…»

Программа Driver Development Programme ставит перед собой цель максимально раскрыть потенциал молодых гонщиков и дать им шанс попасть в Формулу 1. Особое внимание уделяется поддержке как мужских, так и женских карьер в автоспорте.

Макниш отметил, что DDP преследует две стратегические задачи: подготовку пилотов для Формулы 1 и содействие успехам девушек в F1 Academy. Руководитель напомнил и об истории спортивных достижений Audi, отметив вклад таких гонщиц, как Мишель Мотон, Рахель Фрей и Тамара Видали, которые прославились за рулём автомобилей марки.

В заключение Макниш сообщил, что в настоящее время команда занимается поиском новых кандидатов для участия в программе, чтобы поддерживать преемственность и продолжать работу, начатую Фредди Слейтером и Эммой Фельбермайр.